«رئيس اتحاد» يُودِّع «تنس دبي» من الدور الأول

ودّع الرئيس الحالي لاتحاد التنس في باكستان، عصام الحق قريشي، أمس، بطولة دبي للتنس للرجال من الدور الأول، وذلك ضمن منافسات الزوجي. وخسر قريشي البطل السابق لنسخة 2014، الذي شكل ثنائياً مع التركي إسكندر المنصوري، بصعوبة أمام الثنائي المكوّن من أسطورة التنس الهندي روهان بوبان، والأسترالي ماثيو إيبدن، بمجموعتين من دون رد (6-7 و6-7).

ونجح قريشي (43 عاماً) المتوج في مسيرته بـ18 لقباً في بطولات تنس المحترفين، في الفوز منتصف الشهر الجاري بانتخابات رئاسة اتحاد التنس في بلاده، قبل أيام من مشاركته الحالية في بطولة دبي التي وصفها في تصريحات صحافية بأنها ضمن موسمه الأخير، بعد اتخاذه قرار اعتزال اللعبة بنهاية السنة الحالية 2024.

وقال قريشي: «فوزي بالانتخابات يعني الانتقال إلى الخطوة التالية للقيام بشيء من أجل التنس في بلدي. مسيرة 30 عاماً زرت خلالها العديد من البلدان المختلفة، ومنها المشاركة لمرات عدة في (تنس دبي)». وأوضح: «بلدان آسيوية عديدة نجحت في صناعة العديد من لاعبي الزوجي، منها الهند التي تملك نجوماً ضمن أفضل 100 لاعب، وهو شيء يتعين علينا القيام به في باكستان أيضاً».

وأشار قريشي إلى تجربته الناجحة مع زميله السابق روهان بوبان، المتوج معه بلقب بطولة دبي عام 2014. وقال: «بدأنا مسيرتنا معاً في عام 2009، وخضنا تجربة لا تصدّق على صعيد منافسات الزوجي، وحققنا العديد من الألقاب بعضها في دبي، وأنا سعيد لأجله بعد أن أصبح المصنف الأول عالمياً في (الزوجي)».

إقصاء مبكر لموراي

واصل الفرنسي أوغو هامبرت المصنف 18 عالمياً، عروضه القوية في بطولة دبي، بإقصائه بطل 2017، البريطاني أندي موراي من دور الـ16، وذلك عقب الفوز عليه أمس بمجموعتين من دون رد بـ(6-2 و6-4)، في مباراة جمعتهما، في ثالث أيام البطولة المقامة حالياً في نسختها الـ32، والبالغ إجمالي جوائزها 3.2 ملايين دولار. وحرم أوغو منافسه موراي من تحقيق حلم لقبه الثاني، كما نجح الفرنسي للمرة الأولى في مسيرته في بلوغ ربع النهائي.

وفي مباراة أخرى، احتاج الروسي أندريه روبليف المصنف الخامس عالمياً، إلى 79 دقيقة لضمان مقعده في ربع النهائي، عقب فوزه على الفرنسي آرثر كازو المصنف 86 عالمياً، بمجموعتين من دون رد (6-4 و6-4).