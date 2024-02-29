16 طياراً عالمياً يشاركون في بطولة دبي للطيران اللاسلكي

تنطلق غداً منافسات بطولة دبي الدولية الرابعة للطيران اللاسلكي «فئة الهليكوبتر»، وتستمر منافساتها حتى الأحد المقبل، بمشاركة 16 طياراً من صفوة أبطال العالم.

وكان اتحاد الإمارات للرياضات الجوية عقد مؤتمراً صحافياً بالقاعة الكبرى بفندق جولدن تيوليب ميديا، بحضور نائب رئيس الاتحاد مدير اللجنة المنظمة العليا للبطولة، يوسف الحمادي، والأمين العام نائب مدير اللجنة المنظمة، محمد يوسف، وعضو مجلس الإدارة، عبدالله مراد، ورئيس لجنة طائرات التحكم عن بُعد بالاتحاد مدير البطولة، طارق السعدي، وممثل مجلس دبي الرياضي، راشد محمد.

وقال يوسف الحمادي: «الاتحاد اختار موقع البطولة في حديقة زعبيل للترويج للأماكن التراثية والسياحية في دبي، من بينها برواز دبي ومركز دبي التجاري العالمي ومتحف المستقبل، وغيرها من الأماكن التي تُقبل عليها العائلات».

من جانبه أكد طارق السعدي أن الطيارين المشاركين تم انتقاؤهم بعناية ووفق معايير خاصة، من بينها البطولات والألقاب التي حصلوا عليها، وسيكون من بين المشاركين بطل العالم الحالي وحامل لقب بطولة دبي الثالثة، مؤكداً أن تصنيف البطولة هو الأفضل عالمياً من حيث مستوى وبراعة الطيارين والجوائز المالية.

وقال: «لدينا طيارون محليون على مستوى عالمي تم توفير الاحتكاك الخارجي الجيد لهم، وسيكون كل منهم رقماً صعباً في البطولة، كما سيشارك حكمنا الدولي محمد الزرعوني في إدارة البطولة».