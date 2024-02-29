السلوفينية جيفا تصوّب نحو «حلم باريس» رفقة رضيعها

يدشن نادي دبي لأصحاب الهمم اليوم النسخة الـ13 لبطولة فزاع الدولية لرفعات القوة لأصحاب الهمم «دبي 2024»، بمشاركة 190 لاعباً ولاعبة يمثلون 32 دولة، وتستمر حتى الأربعاء المقبل، فيما تنطلق النسخة الثامنة للقوس والسهم يوم الأحد بمشاركة 230 لاعباً ولاعبة من 56 دولة والتي تختتم يوم الخميس المقبل.

من ناحية أخرى لفتت البطلة السلوفينية جيفا الأنظار خلال التدريبات التحضيرية للقوس والسهم بتواجد ابنها الرضيع الذي لم يتجاوز ثمانية أشهر معها خلال هذه التدريبات، إذ حرصت على التواجد للمرة الأولى في دبي رغم صغر عمر ابنها من أجل تحقيق حلمها والتصويب نحو «دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024».

ورفعت اللاعبة شعار التحدي منذ قدومها إلى دبي بثقتها الكبيرة في نفسها رغم صغر عمر ابنها، إذ تمثل نموذجاً يُحتذى في التحدي والعزيمة والإصرار.

وأكد رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، ثاني جمعة بالرقاد، أن إقامة بطولتي رفعات القوة والقوس والسهم خلال ثمانية أيام، بسبب ازدحام الروزنامة الدولية من أجل إنهاء البطولات المؤهلة إلى النسخة الجديدة لدورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024» قبل وقت كافٍ، من أجل استعداد اللاعبين المتأهلين لخوض هذا التحدي البارالمبي المهم، إضافة إلى قدوم شهر رمضان.

من جانبه، أشار مدير بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، ماجد العصيمي، إلى أن حرص الدول والأبطال على التواجد في الحدث يعكس قيمة بطولات فزاع والمستوى العالي الذي وصلت إليه، مبيناً أنهم في اللجنة المنظمة يسعون لمواصلة تطوير البطولة من أجل أن تحقق أهدافها الكاملة في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في الدمج الكامل، وتمكين «أصحاب الهمم» من خلال الرياضة التنافسية.