5 عوامل فنية تجعل قمة الوصل مصيرية لـ «الملك»

يترقب جمهور الشارقة قمة الوصل في الجولة الـ15 لدوري أدنوك للمحترفين غداً باهتمام كبير. وتكتسب هذه المباراة أهمية خاصة للفريقين، سواء على صعيد الوصل المتصدر بـ36 نقطة، أو بالنسبة للشارقة صاحب المركز الرابع بـ26 نقطة. وستكون المباراة على استاد الوصل، والخطأ فيها ممنوع على الشارقة الراغب في تقليص الفارق مع الوصل. وتبرز خمسة عوامل فنية تجعل المباراة مصيرية لـ«الملك»، أبرزها رغبة مدرب الفريق، الروماني كوزمين، في استعادة ثقة جمهور الشارقة من خلال مباراة كبيرة، وكذلك لتعويضه عن النتائج المتواضعة في الفترة الماضية.

ويرغب الشارقة أيضاً في رد دين الخسارة في ذهاب الدوري أمام الوصل بنتيجة 1-3، بجانب إدراك لاعبي الشارقة أهمية أن الفوز في هذه المباراة الكبيرة يعزز من حظوظ فريقهم في العودة للمنافسة على اللقب، ويرفع من معنوياتهم كلاعبين، وثقتهم بأنفسهم، بجانب أن الشارقة يريد أن يثبت قدرته على التفوق على منافسيه الكبار من فرق المقدمة، خصوصاً الوصل والعين، بعدما خسر أمامهما في الدور الأول، بينما تعادل أمام الجزيرة وشباب الأهلي والوحدة.

وتعتبر المباراة أيضاً اختباراً، وتحدياً جديداً لهجوم الشارقة، خصوصاً الثنائي المهاجم، المالي موسى ماريغا الذي لم يظهر حتى الآن بمستواه الحقيقي منذ أن تعاقد معه الشارقة في سبتمبر الماضي، والتونسي فراس بالعربي الذي لم يقدم المردود الفني المقنع.

يذكر أن الشارقة عزز صفوفه بلاعب أجنبي واحد فقط، هو المدافع الكوري الجنوبي يومين شو، الذي تم التعاقد معه خلفاً لمانولاس. في المقابل، جدد عقد كايو لوكاس حتى سنة 2027. ويراهن كوزمين على أوراقه الرابحة في لقاء الوصل، وكذلك على المعنويات العالية، بعد الفوز المهم في الجولة الماضية على كلباء بهدف لصفر.

• الشارقة يسعى بشدة لرد دين خسارة ذهاب الدوري أمام الوصل.