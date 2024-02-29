رمسـة مـلاعب

رحيل

طلب مدرب الرديف في أحد أندية المحترفين الرحيل عن منصبه، بعدما وجد تجاهلاً من إدارة ناديه في الجانبين المادي والمعنوي، وذلك خلال عمله طوال السنوات الماضية، رافضاً محاولات الإدارة لثنيه عن قراره.

انتقال

تلقى مهاجم أجنبي عرضاً من أحد أندية دبي للعب له في الموسم المقبل، بعد تألقه خلال الموسمين الماضي والحالي، ورحب اللاعب بالعرض، خصوصاً مع انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري مع ناديه الحالي.

تجديد

عقد مسؤولو شركة كرة القدم في أحد أندية المحترفين اجتماعاً مع مدرب الفريق الأول لكرة القدم، اتفقوا خلاله على تمديد عقد المدرب للموسم المقبل، إذ سيتم اتخاذ هذه الخطوة بشكل رسمي بعد التأكد من بقاء الفريق في المحترفين.