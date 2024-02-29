العين يواجه حتا.. ويفكر في النصر السعودي

تقام اليوم مباراتان في افتتاح الجولة الـ15 لدوري أدنوك للمحترفين، فيلتقي العين مع ضيفه حتا الساعة 17:35، وكلباء مع ضيفه البطائح الساعة 20:15 مساء.

ويسعى العين إلى ضرب أكثر من عصفور بحجر واحد في مباراة حتا، التي ستكون تجربة مهمة قبل مواجهة النصر السعودي في دوري أبطال آسيا، الإثنين المقبل. ويأمل العين إحراز النقاط الثلاث للحفاظ على وصافة الدوري، حيث تفصله ثماني نقاط عن الوصل المتصدر، إلى جانب أن «الزعيم» لديه مباراة مؤجلة من الجولة الـ13 أمام الجزيرة.

وقدم العين مباراة كبيرة أمام بني ياس في الجولة الماضية، واستطاع الفوز بهدف لصفر، في الوقت المُحتسب بدل الضائع، وهو الفوز الذي أحيا آماله في المنافسة.

ويُعاني العين ضغط المباريات على المستويين المحلي والآسيوي، ورغم ذلك لايزال الفريق يسير بخطوات ثابتة لمواصلة جهوده للمنافسة على البطولات الأربع التي يوجد فيها، وهو الأمر الذي يؤديه العين بكفاءة عالية.

ويراهن العين على البطولة الآسيوية للذهاب بعيداً في المسابقة، خصوصاً بعد النتائج المميزة التي حققها في الدور الأول، إلى جانب الفوز على ناساف في دور الـ16. وستكون مباراة النصر السعودي مثيرة، خصوصاً أن الأخير يضم نجوماً عالميين، في مقدمتهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وكذلك السنغالي ساديو مانيه، ونجوم آخرون.

في المقابل، ستكون مهمة حتا بالغة الصعوبة، إذ يملك خمس نقاط في المركز قبل الأخير، وأي خسارة جديدة ستقربه أكثر من الهبوط.

وفي المباراة الثانية، يدخل كلباء (13 نقطة) في مواجهة البطائح (16 نقطة)، وليس أمامه بدائل سوى حصد النقاط الثلاث لتحسين وضعيته في المسابقة، خصوصاً بعد فشله على مدار ست مباريات متتالية في الدوري. ولن يكون كلباء في وضعية تسمح له بالتفريط في نقاط اليوم، خصوصاً بعد أن خسر بهدف لصفر أمام الشارقة في الجولة الماضية. في المقابل، يعاني البطائح بسبب النتائج المتواضعة، وخسر في الجولة الماضية 1-2 أمام الوحدة.

• العين في المركز الثاني بفارق 8 نقاط عن فريق الوصل المتصدر للدوري بـ 36 نقطة.