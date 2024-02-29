مؤنس دبور: الوصل سيتعثر في الدوري عاجلاً أم آجلاً

أكد لاعب شباب الأهلي مؤنس دبور، أن الوصل يقدم مستويات جيدة جداً في دوري أدنوك للمحترفين خلال الموسم الحالي، أسهمت في تصدر الفريق لائحة الترتيب، مبيناً أن السجل الإيجابي لـ«الإمبراطور» والانتصارات المتتالية للفريق ستتوقف عاجلاً أم آجلاً، مشدداً على أن «فرسان دبي» يركز على تحقيق الفوز في مبارياته ليقترب من صدارة الترتيب.

وقال دبور لـ«الإمارات اليوم»، إنه يرى أن المنافسة على الدوري قوية، موضحاً: «الوصل يقدم موسماً استثنائياً ويتصدر الترتيب، لكن لا يوجد فريق يستطيع الفوز في جميع المباريات، والموسم طويل، إذ إن الأندية لعبت جولة واحدة فقط من مرحلة الإياب، ولاشك في أن الوصل سيتعثر عاجلاً أم آجلاً في المسابقة، سواء أمام شباب الأهلي أو أي فريق آخر، وهو أمر طبيعي لجميع الأندية».

وأضاف: «الأهم هو أن نركز على تقديم كل ما لدينا في المباريات التي سنلعبها في الفترة المقبلة، لأن الدور الثاني سيشهد مواجهات أصعب بسبب ارتفاع الإثارة بشأن المنافسة على اللقب، والأمر نفسه للأندية التي تأمل أن تتجنب الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، أو الأندية التي تسعى إلى التقدم في جدول الترتيب».

وتابع: «شباب الأهلي بدأ النصف الثاني من الموسم بشكل جيد، بفوز الفريق على بني ياس في دور الـ16 من مسابقة كأس رئيس الدولة، ثم الانتصار على عجمان في الجولة الـ14 من الدوري، ولاشك في أن هذه بداية قوية، ونأمل أن نواصل في المباريات المقبلة بنسق تصاعدي، ونتجنب تكرار بعض الأخطاء التي حدثت في الدور الأول».

وأشار دبور الذي انضم إلى شباب الأهلي الصيف الماضي قادماً من هوفنهايم الألماني، إلى أن «فرسان دبي» يأمل أن يحتفظ بلقب الدوري، إلى جانب الفوز بلقب الكأس. وقال: «حققنا الفوز بلقب كأس السوبر، لكن أمامنا مهمة أكثر صعوبة وهي الاحتفاظ بلقب الدوري والمنافسة على لقب الكأس. وكما ذكرت فالموسم طويل، ويجب أن نركز في كل مباراة بشكل منفصل، وأن نقدم كل ما لدينا».

ورداً على سؤال حول رضاه عن مردوده مع الفريق في موسمه الأول في دوري أدنوك للمحترفين، قال: «بشكل عام واجهت أصعب لحظة وأقوى إصابة في مسيرتي في الدور الأول، والتي أسهمت في أن أجري عملية جراحية وأغيب عن الفريق لمدة ثلاثة أشهر، بعدما ظهرت بمستوى جيد جداً في بداية الموسم».

وواصل حديثه: «بالتأكيد هذا ليس أفضل ما لديَّ، وأستطيع تقديم أفضل من ذلك، لكن أرى أنني بدأت بشكل جيد مع شباب الأهلي، سواء من ناحية إحراز الأهداف أو صناعتها، قبل أن أتعرض لإصابة موجعة أبعدتني في توقيت مهم عن الفريق».

واختتم تصريحاته بقوله: «سعيد بالعودة للمشاركة في المباريات وإسهامي في الانتصارين على بني ياس وعجمان، بعدما أسهمت في صناعة هدفين، ومن جانبي أعد جمهور شباب الأهلي بأن أقدّم كل ما أملك في المباريات المقبلة، والأهم بالنسبة لي هو أن يواصل الفريق انتصاراته، وأن نختتم الموسم ونحن على منصة التتويج».