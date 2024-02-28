اعتماد شعار دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب «الإمارات 2024»

بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، اعتمدت اللجنة العليا للدورة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أمس، في دبي، شعار الدورة والعدد النهائي للرياضات بنحو 36 لعبة فردية وجماعية، من خلال 41 مسابقة رياضية.

كما شهد الاجتماع اعتماد الموقع الإلكتروني للدورة وشعارها الذي يجسّد كلمة «الإمارات» فنياً، ويرمز إلى الطموح والتقدم بخطوطه العربية المتصاعدة، إذ تتجلى في الشعار روح الحيوية والوحدة، مع التركيز على التآلف الثقافي بين دول المجلس، وتأكيد دور الإمارات دولة مضيفة، بأسلوب بسيط وأنيق.

ويعبر الشعار عن قيم الاحترام والمساواة واللعب النظيف، محتفياً بالنمو والإنجازات الرياضية التي يسعى إليها شباب الخليج، فيما تحتفل خطوطه المتشابكة بالصداقة والتضامن، وتشير ألوانه إلى ألوان علم الإمارات، مرسلة رسالة ترحيبية تعزز الوحدة بين شعوب دول مجلس التعاون.

وذكر بيان صحافي أنه «خلال الاجتماع تم استعراض نماذج تصميمات الملابس الرياضية الخاصة بوفد الإمارات الرياضي المشارك في الحدث، ونظام رموز الرياضات المدرجة في الدورة، كما تم كذلك اعتماد التميمة التي تجسّد صقراً في بدلة فضاء ترمز إلى التطلعات العليا والطموح الذي لا يعرف حدوداً، وتعكس روح الابتكار والشجاعة التي تُميز الشباب، مستلهمة من إنجازات الإمارات الفضائية، حيث يمثل هذا الصقر الذي يسعى إلى التحليق عالياً، الجيل الجديد بطموحات لا تعرف الحدود، ويعمل كرمز لتحفيزهم على السعي إلى تحقيق الأحلام الكبيرة والانطلاق نحو آفاق جديدة، سواء على أرض الملعب أو في سماء العلم والاكتشاف، مؤكداً ألا شيء مستحيل أمام الإرادة والعزيمة».

ويأتي ذلك مع بدء العد التنازلي للحدث الذي تستضيفه الإمارات من 16 أبريل إلى الثاني من مايو المقبلين بمشاركة 3500 رياضي ورياضية تحت شعار «خليجنا واحد.. شبابنا واعد»، على أن تستضيف دبي أوبرا حفل الافتتاح في 23 أبريل المقبل، بمجموعة من العروض الفنية والتراثية التي تشهد تسخير الأساليب التكنولوجية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في أغلب فقرات الحفل.

وشهد الاجتماع متابعة سير عمل اللجان الأساسية العاملة والوقوف على آخر المستجدات المرتبطة بالدورة، حيث تم الكشف عن توزيع مسابقات الألعاب على مختلف إمارات الدولة، حيث تستضيف إمارة أبوظبي مسابقات رياضات كرة القدم (شباب - شابات)، والجودو والجوجيتسو، والملاكمة والغولف، والسباحة، وهوكي الجليد، والشراع، ومسابقة المسار للدرّاجات الهوائية، فيما تستضيف دبي مسابقات رياضات ألعاب القوى لأصحاب الهمم، والبلياردو والسنوكر، والبولينغ والكرة الطائرة، والرياضات البحرية، والرياضات الجوية، وألعاب القوى، والبادل تنس، والريشة الطائرة، والتنس، والدرّاجات الهوائية الجبلية، وكرة الطاولة، والموتوكروس، والألعاب الإلكترونية للسيارات، والرياضات الإلكترونية.

وتستضيف إمارة الشارقة مسابقات رياضات كرة السلة (3X3)، وكرة اليد، والتجديف والشطرنج، والقوس والسهم، والفروسية (قفز الحواجز والترويض)، والدرّاجات الهوائية (مسابقة مضمار) والرماية، كما تقام منافسات رياضات التايكواندو والمبارزة، والكاراتيه في إمارة الفجيرة.

وتستضيف عجمان منافسات الخماسي الحديث، والترايثلون، فيما تستضيف أم القيوين ورأس الخيمة مسابقات اللياقة البدنية، والكارتينغ على الترتيب.