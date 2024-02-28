التشيكي ليتشكا ينهي مغامرة الروسي خاشانوف في "تنس دبي"

وضع التشيكي جيري ليتشكا المصنف 36 عالمياً، حداً لطموحات الروسي كارين خاشانوف المصنف 15 عالمياً، في التأهل إلى ربع نهائي بطولة دبي للتنس، عقب نجاح التشيكي ليتشكا في الفوز على خاشانوف بمجموعتين لمجموعة واحدة (6-7 و7-6 و6-4)، في مباراة جمعتهما اليوم لحساب دور الـ 16، في ثالث أيام البطولة.

ويلتقي ليتشكا يوم غدٍ في ربع النهائي مع الروسي اندريه روبليف المصنف الخامس عالمياً، بعد أن نجح روبليف في حجز مقعده بفوزه على الفرنسي أرثر كازو المصنف 86 على العالم بمجموعتين (6-4 و6-4).