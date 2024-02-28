حمدان بن محمد يشهد جانباً من منافسات "بطولة دبي للبدلات النفاثة"

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، جانبًا من منافسات “بطولة دبي للبدلات النفاثة”، البطولة الأولى من نوعها على مستوى العالم التي أقيمت في دبي هاربر اليوم ، ونظمها مجلس دبي الرياضي وشركة "جرافيتي" الرائدة في هذا النوع من السباقات الجوية، بالتعاون مع نادي سكاي دايف دبي وإكس دبي.

والتقى سمو ولي عهد دبي على هامش البطولة، البطل الإماراتي أحمد الشحي، وريتشارد براونينج المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جرافيتي، قبل انطلاقة المنافسات، حيث أشاد سموه بمستوى المشاركين في البطولة التي تقام للمرة الأولى على الإطلاق واكتسبوا شرف الريادة في هذه الرياضة المشوقة.

وأسفرت المنافسات عن فوز الثلاثي البريطاني عيسى كالفون بالمركز الأول، وبول جونز في المركز الثاني، بينما جاء فريدي هاي في المركز الثالث، وتوج الفائزين سعادة سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر جمال، ممثل شركة امتياز للتطور العقاري أحد رعاة البطولة، بحضور ناصر أمان آل رحمة، مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي.

وأحرز عيسى كالفون اللقب بعد منافسات قوية بين ثمانية متسابقين في حضور آلاف الجماهير الذين تجمّعوا في المكان ومن بينهم زوّار معرض دبي الدولي لليخوت وملايين المشاهدين عبر القنوات التلفزيونية العالمية الذين تابعوا فنون التحليق في الجو باستخدام بدلات خاصة تضم محركات مثبتة على يدي وظهر كل متسابق من المتسابقين الثمانية الذين يمثلون عددا من الدول ومن بينهم الإماراتي أحمد الشحي الذي خاض تدريبات خاصة لعدة أسابيع في بريطانيا ليكون مؤهلا للمشاركة في هذه البطولة.

وهنأ سعادة سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي الفائز بلقب البطولة الجديدة المبتكرة التي تعزز مكانة دبي في الرياضة العالمية وعلى دخوله تاريخ هذا النوع من السباقات الرياضية الجوية كأول بطل لبطولة رسمية، كما هنأ المتسابق الإماراتي أحمد الشحي الذي سجل اسمه في سجلات البطولة ودخل تاريخها كأول إماراتي وعربي يحقق هذا الإنجاز ويشارك في رياضة تجمع بين القوة البدنية ومهارة التحليق وتطوّر التكنولوجيا، كما هنأ جميع المشاركين الآخرين الذين نالوا شرف الريادة في هذا النوع من الرياضات التي تتطلب شجاعة ومهارة وتجمع بين القدرات البشرية والتقدم التكنولوجي.

وتم توزيع المشاركين الثمانية إلى 4 مجموعات ضمت كل واحدة منهما متسابقين تنافسوا لقطع مسار السباق الممتد لمسافة 700 متر والمتضمن 12 نقطة مرور التي تم وضعها لتشكل تحديا للمشاركين وتتطلب مهارة في التحكم بالمسار إلى جانب سرعة التحليق، وتم تأهيل 5 متسابقين للجولة النهائية سعى كل منهم لتقديم أفضل ما لديه من فنون الطيران والمهارة ولمغامرة لنيل شرف الفوز بلقب البطولة الأولى من نوعها على مستوى العالم، وحظي الحدث العالمي برعاية العديد من الشركات الوطنية المحلية والدولية أبرزها امتياز للتطوير العقاري ماي دبي، وبوكاري سوِت.