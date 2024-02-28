120 لاعبا في بطولة الشارقة الدولية للشطرنج

تنطلق الجمعة منافسات بطولة الشارقة الدولية للشطرنج والتي تستمر منافساتها على مدار يومين بمشاركة 120 لاعبا من جنسيات عده، برعاية زوايا ووك الشارقة والطنيجي للعقارات وتقام حسب النظام السويسري من 9 جولات.

وقال رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، ياسر حريه بان ممشى زوايا (زوايا ووك) قد نظم عددا من الاحداث الاجتماعية والثقافية وسيقوم بتنظيم بطولة الشطرنج لتأثير هذه اللعبة اجتماعيا وثقافيا وترفيهيا كونها تنمي القدرات العقلية والذهنية.

وأضاف: "رصدت زوايا ووك جوائز نقدية وميداليات وكؤوس تذكارية وهدايا عينية للفائزين وللمشاركين من كافة الاعمار والجنسيات، كما سيتم خلال الحفل الختامي للبطولة تكريم عدد من مؤسسي لعبة الشطرنج بالشارقة".