194 فريقاً تعلن التحدي في الألعاب الحكومية 2024 غداً

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تنطلق غداً، منافسات النسخة الخامسة من «الألعاب الحكومية» التي تقام بالشراكة مع موانئ دبي العالمية (دي بي وورلد)، في دبي فستيفال سيتي، وتستمر حتى الثالث من مارس المقبل.

ومن المنتظر أن تشهد نسخة هذا العام من الألعاب الحكومية منافسة قوية بين الفرق المشاركة، ضمن فئات «تحدي الجهات الحكومية» للرجال والسيدات، و«تحدي المجتمع» و«تحدي المدن».

وستتنافس الفرق المشاركة ضمن مجموعة جديدة تضم سبعة تحديات تعزز القيم التي تُعليها المسابقة، وترسخ أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتحقق التوازن بين القوة البدنية والتفكير الاستراتيجي.

وستشهد نسخة هذا العام لأول مرة، مشاركة صغار السن من عمر 10 إلى 13 عاماً، ضمن فئة تم استحداثها في هذه الدورة، وكان قد أُعلن عنها في ختام النسخة الماضية، في خطوة هدفها تحفيز هذه الفئة العمرية وتشجيعها على تبنّي قيم التكاتف والتعاون والعمل بروح الفريق، من خلال تجربة غنية تسهم في تطوير شخصياتهم. وستتنافس فرق صغار السن ضمن مجموعة من سبعة تحديات في اليوم الأخير من البطولة المصممة خصيصاً لتحدي قدراتهم البدنية ومدى تركيزهم الذهني، بما يتناسب مع فئتهم العمرية.

وقال مدير الألعاب الحكومية مروان بن عيسى: «إن تطور الألعاب الحكومية للعام الخامس، وتوسع فئات التحديات والمشاركين، يأتي تجسيداً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بجعل دبي صانعة الحدث، ووجهة أنظار العالم في المجالات كافة، مؤكداً أن الألعاب الحكومية تخدم أهداف أجندة دبي الاجتماعية (D33)، عبر الحرص على ترسيخ نمط عيش نشط، للارتقاء بجودة الحياة للأفراد والمجتمعات، والتي تعد الرياضة عنصراً أساسياً من مكوناتها».

وأضاف بن عيسى: «نترقب انطلاق فعاليات النسخة الخامسة من الألعاب الحكومية التي ستكون الأوسع من نوعها من حيث فئات المشاركين. كما نشهد في هذا العام دعماً متنامياً يستقطبه هذا الحدث العالمي من قِبل مجموعة مميزة من المؤسسات الوطنية من القطاعين الحكومي والخاص، الأمر الذي يؤكد سعي مختلف الجهات في إمارة دبي إلى الإسهام في تعزيز جودة حياة الأفراد والارتقاء برفاهية المجتمع».

وسيشارك في هذه الدورة من الألعاب الحكومية 194 فريقاً بواقع 84 فريقاً ضمن فئة تحدي الحكومة للرجال، و26 فريقاً للسيدات، و28 فريقاً في فئة تحدي المجتمع، و28 فريقاً من مختلف مدن العالم ضمن فئة تحدي المدن، إضافة إلى 28 فريقاً ضمن فئة تحدي صغار السن في أجواء تنافسية ممتعة.

وستشهد فعاليات اليومين الأول والثاني من النسخة الخامسة من الألعاب الحكومية، منافسات تحدي الجهات الحكومية للرجال والسيدات. أما اليوم الثالث فسيشهد منافسات تحدي المجتمع وتحدي المدن، في حين ستتنافس الفرق في فئة صغار السن خلال اليوم الرابع والأخير الذي سيشهد كذلك التحديات النهائية للفرق المتأهلة من جميع الفئات، ومن ثم سيتم تتويج الأبطال خلال الحفل الختامي.

وتبلغ جائزة الفريق الفائز بالمركز الأول لكل فئة 500 ألف درهم، وسيحصل أصحاب المركز الثاني على جائزة قيمتها 250 ألف درهم، والثالث على 150 ألف درهم.

أما جوائز تحدي فئة صغار السن، فتنقسم إلى 70 ألف درهم للفريق الفائز بالمركز الأول، و56 ألف درهم للمركز الثاني، و35 ألف درهم للمركز الثالث.

وتلقى الألعاب الحكومية دعماً رفيع المستوى من مجموعة كبيرة من المؤسسات والشركات الرائدة من القطاعين الحكومي والخاص، حيث تضم قائمة رعاة الألعاب الحكومية: موانئ دبي العالمية شريكاً رئيساً، ومجلس دبي الرياضي راعياً استراتيجياً، ومؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات)، وشركة داماك العقارية ومجموعة بريد الإمارات (7X) رعاة ذهبيين، وهيئة كهرباء ومياه دبي وبنك أبوظبي الأول رعاة فضيين، إضافة إلى دبي فستيفال سيتي، وهوم بيكري، والفارس العالمية للخيم، و«جيب»، وشركة الاتصالات المتكاملة (دو).

يُذكر أن الألعاب الحكومية حظيت خلال الدورات الأربع الماضية بمشاركة محلية وإقليمية وعالمية واسعة تجاوزت 4500 لاعب ولاعبة من الموظفين الحكوميين وفئات المجتمع وفرق المدن.

مروان بن عيسى:

• الألعاب الحكومية تخدم أهداف أجندة دبي الاجتماعية (D33).

• نشهد في هذا العام دعماً متنامياً يستقطبه هذا الحدث العالمي من قِبل مجموعة مميزة من المؤسسات الوطنية.