الرقباني ينضم لعضوية مجلس إدارة اتحاد البولو

انضم محمد الرقباني إلى مجلس إدارة اتحاد البولو، وفقاً للقرار رقم 10 الذي أصدره رئيس الهيئة العامة للرياضة الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، ليستمر حتى نهاية الدورة الانتخابية الحالية 2020-2024.

ويُعد الرقباني أحد لاعبي الجيل السابق في لعبة البولو، ويشغل حالياً منصب مدير عام شركة دبي للاستثمار الصناعي. وقال الرقباني في تصريحات صحافية: «إن الأجواء الإيجابية الموجودة داخل اتحاد البولو تساعد على العمل في بيئة صحية لتقديم الأفضل في خدمة اللعبة».

من جهته، قال رئيس اتحاد البولو محمد الحبتور: «إن الاتحاد بحاجة إلى كل شخصية مرتبطة بالبولو من داخل مجلس الإدارة أو خارجه، للتحضير لاستضافة كأس العالم للبولو (الإمارات 2026) ليخرج في أبهى صورة».