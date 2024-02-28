نادي دبي البحري يشارك في معرض القوارب بأحدث ما أنتجه الفيكتوري

يسجل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية مشاركته في الدورة الـ30 من معرض دبي العالمي للقوارب 2024، والتي تنطلق في واجهة دبي هاربور اليوم وتستمر حتى الأحد المقبل.

وتتمثل مشاركة النادي في عرض أحدث ما أنتجته إدارة الفيكتوري ومصنع الزوارق والقوارب، ومنه زورقان: الأول زورق صيد بمواصفات عالمية يتم طرحه للمرة الأولى في المنطقة (في تي 51)، والثاني زورق نزهة سريع (في تي إكس 36) يعد أيقونة جديدة تبرز اسم فيكتوري كعلامة بارزة في تصنيع وبناء أفخم وأفضل الزوارق والقوارب البحرية السريعة.

وقال عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، المدير التنفيذي محمد الفلاحي: «يواصل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية إسهاماته في المعرض الكبير الذي ينظمه مركز دبي العالمي التجاري منذ عام 1992، حيث يعد النادي شريكاً داعماً. وتأتي المشاركة في إطار توجهات مجلس إدارة النادي لإبراز دوره وتسليط الضوء على جهوده في تطوير الرياضات البحرية، ودعم قطاع الصناعة المتميزة في بناء الزوارق، وتصميم القوارب والدرّاجات المائية وتحفيز محبي الهوايات الترفيهية المائية واكتشاف المواهب».

وأضاف الفلاحي: «كما تأتي المشاركة التزاماً من نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، من خلال ارتباطه التاريخي مع دورات معرض دبي العالمي للقوارب التي كانت تعقد سابقاً في مقر النادي (الميناء السياحي)، قبل عودتها حديثاً لواجهة دبي هاربور، حيث يعد النادي أحد الشركاء الداعمين لنجاح الدورة رقم 30 من خلال أكثر من فعالية».