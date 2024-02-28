وليد الشامسي: لابا «لاعب سوبر».. الأفضل في كل شيء

قال وكيل اللاعبين وليد الشامسي: إن «لاعب العين التوغولي لابا كودجو هو لاعب سوبر، ويتفوق على لاعبي دوري المحترفين في كل شيء»، مشيراً إلى أنه يعتلي حالياً قائمة هدافي الدوري بجانب أن اللاعب ظل يصنع الفارق في صفوف فريقه.

وأضاف الشامسي: «لا شك في أن لابا كودجو لاعب هداف، ويعد حالياً الأفضل من بين اللاعبين الأجانب في الدوري المحلي، إلا أن هناك لاعبين مميزين أيضاً، مثل لاعب شباب الأهلي كارتابيا، ولاعب الشارقة كايو لوكاس، إضافة إلى لاعب الوصل أداما ديالو الذي يعد لاعباً جيداً».

وشدد الشامسي على أن هناك عدداً محدوداً من لاعبي الدوري المحلي يصنعون الفارق في صفوف فرقهم، معتبراً أنه على صعيد اللاعبين المواطنين فإن هناك أيضاً لاعب الوصل فابيو دي ليما الذي يعد الأبرز على صعيد اللاعبين المواطنين من حيث المستوى الفني والأداء وصنع الفارق في صفوف فريقه، ويأتي بعده عدد من اللاعبين من بينهم لاعب الجزيرة علي مبخوت، ولاعب الوحدة طحنون الزعابي وغيرهما من اللاعبين المميزين في صفوف فرقهم.

وأشار وليد الشامسي إلى أنه في ظل توجه الأندية المحترفة إلى الاستعانة بخدمات اللاعبين المقيمين، فإن الصفقات الكبيرة من العيار الثقيل ستختفي خلال السنوات المقبلة كما كان يحدث في السنوات الماضية في ظل اعتماد الأندية حالياً على اللاعبين المقيمين، مؤكداً أنه يأمل أن يحقق التوجه نحو اللاعبين المقيمين فائدة للكرة الإماراتية وللمنتخب الوطني من خلال تجنيس اللاعبين المميزين من بينهم.