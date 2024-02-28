كوردا يعادل إنجاز والده بعد 25 سنة في «تنس دبي»

نجح الأميركي سيبستيان كوردا في إحياء ذكرى والده بيتر (التشيكي الأصل)، والسير على خطاه، وتكرار الإنجاز الذي حققه قبل 25 عاماً ببلوغ الدور الثاني في بطولات «تنس دبي» للرجال، بعدما استهل سيبستيان مشواره في النسخة 32 الحالية بتخطي عقبة الدور الأول الذي أسدل الستار عليه، أمس، بفوزه على الروسي بافال كوتوف المصنف 63 عالمياً، بواقع مجموعتين دون رد (6-2 و6-2) على الملعب الفرعي رقم «1» واقتصر على 55 دقيقة.

ويعود اسم كوردا للظهور في «تنس دبي» بعد أن سجلت نسخة 1999 تمكن التشيكي بيتر كوردا من تخطي عقبة الدور الأول في تلك النسخة بفوزه على الإسباني ألبيرتو مارتين ماغريت بواقع مجموعتين دون رد (6-3 و6-4)، قبل وداعه من الدور الثاني بالخسارة أمام الأسترالي أندرو إلي (1-6 و3-6).

وأعرب «كوردا الابن» عن سعادته بالتواجد في دبي والمنافسة في البطولة نفسها التي شارك فيها والده قبل 25 عاماً، وقال في تصريحات صحافية عقب تخطيه عقبة الدور الأول: «أمر رائع التواجد في بطولة دبي التي سبق لوالدي المشاركة بها في نسخة 1999، فهي بطولة رائعة ولطالما تمتعت بشهرة كبيرة بين نجوم الكرة الصفراء».

وأوضح: «أتطلع للذهاب بعيداً في هذه البطولة، فرغم تصنيفها لفئة 500 نقطة إلا أنها منذ انطلاقتها الأولى شهدت على الدوام منافسات قوية بين كبار المصنفين عالمياً».

وأضاف: «كل مباراة في (تنس دبي) قوية بذاتها، ولطالما شهد تاريخها منافسات بين كبار عظماء هذه الرياضة».

وتابع: «بصورة عامة إذا كان لديك بطولة جيدة ورفيعة المستوى، فإنها بالتأكيد ستحظى بمواجهات عالية المستوى، جرّاء حرص كبار المصنفين على المشاركة بها والسعي للظفر بلقبها».

وأشاد سيبستيان بالبنية التحتية في دبي سواء السياحية أو الرياضية، وقال في ختام حديثه: «دبي تمتلك معالم سياحية ساحرة، وبنية تحتية كبيرة، وشتاؤها دافئ، وهي عناصر تؤهلها بامتياز لأن تكون المقصد الأبرز لنجوم الكرة الصفراء في الإعداد لانطلاقة موسمهم الجديد».

سيبستيان كوردا:

• دبي المقصد الأبرز لنجوم الكرة الصفراء في الإعداد لانطلاقة موسمهم الجديد.