«فيفا» يشيد بتطور الطب الرياضي في الإمارات

أشاد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، بالاهتمام الذي توليه الإمارات لتطوير الطب الرياضي بصفة عامة، وكرة القدم بصفة خاصة، في سبيل العناية بصحة وسلامة اللاعبين، بما ينعكس إيجاباً على الارتقاء بمنظومة كرة القدم.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس الاتحاد الدولي لـ«مركز فيفا الطبي المتميز» بدبي، حيث اطلع على مرافقه والخدمات الطبية التي يقدمها لتأهيل اللاعبين، سواء من داخل الإمارات أو لنجوم اللعبة ومشاهير كرة القدم من مختلف أنحاء العالم.

وأبدى رئيس «فيفا» ارتياحه للخدمات الطبية التي يقدمها المركز، الحائز اعتماد الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم، خصوصاً أنه نجح خلال سنوات قليلة في أن يصبح الوجهة المفضلة لأشهر نجوم الكرة في العالم، سواء لعلاج الإصابات أو التأهيل أو الكشف الطبي الذي يسبق تعاقدات اللاعبين مع الأندية في دول المنطقة.

وأكد أن نجاح المركز في تقديم خدمات طبية متطورة، يعد هدفاً أساسياً في قائمة الأهداف التي من أجلها يمنح الاتحاد الدولي لكرة القدم التراخيص لمراكز «فيفا» في العالم، من أجل خدمة طب كرة القدم.

من جانبه، أكد مدير مركز فيفا الطبي المتميز بدبي، الدكتور مراد الغرايري، أن الإمارات أصبحت مركزاً إقليمياً رائداً في السياحة العلاجية للرياضيين، بفضل توافر العديد من العوامل الإيجابية التي جعلت نجوم ومشاهير الرياضة العالمية يفضلون العلاج في الإمارات، والحصول على أفضل النتائج.