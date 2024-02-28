مدرب دبا الحصن: لا شيء مضموناً في دوري «الأولى»

وصف مدرب دبا الحصن، المصري طارق السيد، فرصة فريقه بالتأهل لدوري أدنوك للمحترفين بالقوية، بفضل حلوله في المركز الثاني بالترتيب العام لدوري الدرجة الأولى برصيد 41 نقطة، لكنه شدد على أن المنافسة على بطاقتي الصعود لاتزال صعبة، وأن لا شيء مضموناً في دوري الدرجة الأولى.

وقال السيد لـ«الإمارات اليوم»: «لاتزال هناك مباريات صعبة وقوية، كونها ستجمع أطراف المنافسة بشكل مباشر، والتأهل لدوري المحترفين غير مضمون لأي من الفرق باستثناء العروبة المتصدر الذي اقترب كثيراً من التأهل، نظراً لفارق النقاط المريح الذي يمتلكه».

وأضاف: «الموسم الجاري استثنائي بكل شيء، وعلينا في دبا الحصن أن نتوقع المفاجآت من جميع الفرق المشاركة، وأن نتعامل مع كل الظروف بمهنية عالية».

وأكد مدرب دبا الحصن أن فريقه يحتاج إلى اللعب بحرص كبير في المباريات المقبلة، وأوضح: «ننظر لنتائجنا أولاً، وفي الوقت نفسه سننظر من بعيد إلى نتائج الفرق المنافسة، لتحليل الموقف بشكل مستدام».