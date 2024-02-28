رمسـة مـلاعب

انتقاد

انتقد جمهور أحد الأندية المحترفة على مواقع التواصل الاجتماعي تعاقدات النادي على صعيد اللاعبين الأجانب التي وصفوها بأنها أرهقت ميزانية النادي، على الرغم من أن النادي لم يستفد من هؤلاء اللاعبين واضطر إلى إعارة بعضهم إلى أندية أخرى.

تجديد

استبقت إدارة أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين محاولات نادٍ منافس لإغراء لاعب أجنبي بالفريق للانتقال إلى صفوفه بعد نهاية الموسم الحالي، وجددت عقده بهدف قطع الطريق أمام أي محاولات من أندية منافسة.

مبادرة

يقود مشجعون لنادي الشارقة «مبادرة» عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف حشد أكبر عدد من الجمهور في المدرجات قبل مباراة الفريق المرتقبة أمام الوصل، يوم الجمعة المقبل، ضمن الجولة الـ15 لدوري أدنوك للمحترفين.