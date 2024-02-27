منتخب السلة يخسر أمام سورية في التصفيات الآسيوية

خسر المنتخب الوطني لكرة السلة أمام ضيفه المنتخب السوري، بفارق 15 نقطة، بنتيجة (63 -78)، أمس، على صالة نادي شباب الأهلي، لحساب ختام «النافذة الأولى» من المرحلة النهائية للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى «كأس آسيا» 2025.

وتجرع المنتخب الوطني هزيمته الثانية توالياً، عقب خسارته، مساء الجمعة الماضي، أمام مضيفه المنتخب البحريني بنتيجة (64-70)، فيما عوض المنتخب السوري خسارته أمام المنتخب اللبناني بواقع (78-87). ووضح التفوق السوري في الرميات الثلاثية التي سجلت 38% لـ«نسور قاسيون»، مقابل 34% للاعبي «الأبيض»، إضافة إلى التفوق السوري على صعيد الرميات الثنائية بنسبة بلغت 68% مقابل 31% فقط للاعبي المنتخب. واحتاج المنتخب السوري لضمان انتصاره إلى نيل الأفضلية المطلقة بنتائج الربعين الثاني والثالث بواقع (26-11 و15-12)، فيما لم يشفع للاعبي المنتخب الوطني نيل الأفضلية بنتائج الربعين الأول والرابع بواقع (17-16 و23-21).