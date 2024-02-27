ميدفيدف جاهز للدفاع عن لقبه في «تنس دبي»

أكد الروسي دانييل ميدفيدف، المصنف الرابع عالمياً، جهوزيته للدفاع عن لقبه الذي ظفر به العام الماضي، في بطولة «تنس دبي» للرجال، التي استهلت أمس نسختها الـ32 على ملاعب «سوق دبي الحرة»، وتستمر حتى السبت المقبل، والبالغ إجمالي جوائزها 3.2 ملايين دولار.

ويستهل ميدفيدف مشواره في البطولة بمواجهة اللاعب الكازاخستاني ألكسندر شيفشينكو، المصنف 47، عند السابعة من مساء اليوم في ختام الدور الأول.

وقال ميدفيدف في مؤتمر صحافي، أمس: «نجحت في تجاوز الآثار السلبية لخسارتي نهائي بطولة أستراليا المفتوحة الشهر الماضي أمام الإيطالي باتيك سينر، وشعرت بأن الأمر سيكون سهلاً، خصوصاً أنني قدمت بطولة رائعة، وحرصت على عدم المشاركة في أي بطولة أخرى، والقدوم مبكراً إلى دبي للاستعداد بالشكل المطلوب للدفاع عن لقبي في هذه البطولة». وأوضح: «بعد التشاور مع الفريق التدريبي الخاص بي، قررنا أخذ قسط من الراحة لمدة 10 أيام، قبل الوصول، بداية الأسبوع الماضي، إلى دبي لاستئناف التدريبات».

وأضاف: «أشعر بأنني بحالة جيدة جداً، والأهم هو تخطي عقبة المباراة الأولى، ودعونا نرَ كيف ستسير بعدها الأمور».

وحول ما إذا كان قادراً على تكرار التألق الذي كان عليه في العام الماضي، ونوعية الأهداف التي وضعها لنفسه في البطولة، اختتم ميدفيدف: «قصة العام الماضي مختلفة تماماً، بدايةً من بطولة أستراليا المفتوحة التي لم أوفق فيها، قبل أن أحظى بعدها بالفوز ببطولات روتردام، والدوحة، ودبي، وإنديان ويلز، وميامي، وهذا العام مختلف، لأن بطولة أستراليا كانت مذهلة، وكنت قريباً من الفوز بها، ولهذا السبب حرصت على عدم الدخول في بطولات أخرى، حتى بلوغ الجهوزية التي أبحث عنها قبل المشاركة في بطولة دبي».

موراي ينجو من مصيدة شابوفالوف

نجا حامل لقب «تنس دبي» لعام 2017، البريطاني اندي موراي، بصعوبة، من مقصلة الإقصاء المبكر على يد الكندي دينيس شابوفالوف، المصنف 112 عالمياً، في مباراة جمعتهما، أمس، في افتتاح أول أدوار النسخة الحالية.

واحتاج موراي إلى ساعتين و33 دقيقة لضمان فوزه على شابوفالوف بواقع مجموعتين لمجموعة واحدة، في مباراة أخذ خلالها اللاعب الكندي الأسبقية بحسم المجموعة الأولى لمصلحته (6-4)، قبل أن يستعيد موراي اتزانه، ويتمكن من انتزاع المجموعتين الثانية والثالثة بواقع (6-3 و7-6)، والفوز بالمباراة.

زاندشلوب.. أولى مفاجآت «تنس دبي»

وضع الهولندي بوتيتش فان دي زاندشلوب، المصنف 75 عالمياً، بصمته كأولى مفاجآت «تنس دبي» في نسختها الحالية، بإقصائه الفرنسي أدريان مانارينو، المصنف 18 على العالم، عقب فوز الهولندي بمجموعتين دون رد في مباراة جمعتهما، أمس، في افتتاح الدور الأول. واحتاج زاندشلوب إلى ساعة و54 دقيقة لضمان فوزه، بعد مجموعة أولى حسمها الهولندي بصعوبة في شوط كسر التعادل (7-6)، قبل أن يواصل تألقه وينتزع المجموعة الثانية بواقع (7-5).

وضرب زاندشلوب موعداً، غداً، في الدور الـ16 مع الأميركي سيبستيان كوردا، المصنف 33 على العالم، عقب نجاح الأميركي في تخطي عقبة الدور الأول بفوزه على الروسي بافل كوتوف بواقع مجموعتين دون رد (6-2 و6-2)، في لقاء أقيم على الملعب الفرعي رقم «1»، واقتصر على 55 دقيقة.