رغم تذيّل الدوري.. العاجل: «الإمارات» يحتاج إلى مزيد من الوقت

أثنى مشرف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإمارات، عبدالله العاجل، على العرض الجيد الذي قدمه فريقه أمام متصدر الترتيب الوصل، السبت الماضي، لحساب الجولة الـ14 من دوري أدنوك للمحترفين، رغم أن المباراة انتهت بفوز الوصل بهدفين دون مقابل، وأكد أن الصفقات الجديدة غيّرت شكل «الصقور»، وهو ما يعني ظهوراً مميزاً للفريق خلال الفترة المقبلة.

وتعاقد نادي الإمارات خلال الميركاتو الشتوي مع ستة لاعبين، هم: ضياء سبع وعلي الأنصاري من الوصل، وطارق أحمد ومروان فهد من شباب الأهلي، وفيليبي موتا (مدافع مقيم)، إضافة إلى الأردني نزار الرشدان، ويبحث الفريق عن البقاء في الدوري بعد فترة صعبة ودور أول نتائجه كانت قاسية، وهو ما دفع إدارة النادي للتعاقد مع المدرب الإيطالي والتر زينغا.

وخلال الموسم الحالي، استقبل فريق الإمارات 50 هدفاً (35 هدفاً في بطولة الدوري، وثمانية أهداف في كأس مصرف أبوظبي، وسبعة أهداف في بطولة كأس رئيس الدولة)، وهو ما يشير إلى وجود خلل كبير، كما استعان الفريق حتى الآن بثلاثة مدربين، وأكثر من 20 لاعباً جديداً، لكنه ودّع كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وكأس رئيس الدولة، ويوجد في المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد خمس نقاط، جمعها من أول أربع مباريات في البطولة.

ولكن كل هذه الأرقام لم تؤثر في رأي المشرف العام للفريق عبدالله العاجل، الذي قال لـ«الإمارات اليوم»: «قدمنا مباراة كبيرة ورائعة أمام الوصل، واجهنا متصدر ترتيب الدوري ويملك ثمانية لاعبين أجانب في التشكيل الأساسي، بالتأكيد العرض والشكل الذي قدمه الفريق جيد، ولدينا الثقة الكاملة في اللاعبين والمدرب لتقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة».

وأضاف: «كل اللاعبين الأجانب الذين تم ضمهم في اللحظات الأخيرة لم يخوضوا سوى تدريب واحد فقط، وهناك أربعة أو خمسة لاعبين للمرة الأولى يلعبون معاً، وهو أمر غير طبيعي بالتأكيد، ويحتاج الفريق إلى مزيد من الوقت للتجانس، وتقديم نتائج حقيقية تعكس الشكل الجديد للفريق». وتابع: «يوجد حالياً في قيادة الفريق المدرب الإيطالي والتر زينغا، وهو اسم كبير، ويحتاج إلى وقت لبناء الفريق، وخلق التجانس بين اللاعبين، وأعتقد أن الفرصة لاتزال قائمة بوجود 13 مباراة في الدوري، وسيكون للفريق كلمة في الدور الثاني بفضل هذه التعاقدات الرائعة واللاعبين الذين يتمتعون بالخبرة ممن تعاقد معهم الفريق».

أرقام الموسم الجاري:

■ استقبل 50 هدفاً.

■ التعاقد مع 3 مدربين.

■ ودّع كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

■ ودّع كأس رئيس الدولة.

■ يحتل المركز الأخير في ترتيب فرق الدوري.

تعاقدات «الصقور» الشتوية:

- ضياء سبع.

- علي الأنصاري.

- طارق أحمد.

- مروان فهد.

- فيليبي موتا.

- نزار الرشدان.