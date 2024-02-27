«هيبة» النصر تعود.. والجزيرة «استحواذ» بلا فائدة

استمرت صدارة دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم في زعبيل مع نهاية الجولة الـ14، وعلى الرغم من اختلاف هوية المنافسين، فإن مشهد فوز الوصل يتكرر في كل أسبوع، وينتقل الضغط إلى الأندية التي تطارده، بينما لم تشهد الجولة أي مفاجآت بعدما نجحت «القوة التقليدية» في الانتصار، إذ استعاد العين الوصافة، بانتصاره الصعب على بني ياس في الدقائق الأخيرة، ودكَّ شباب الأهلي شباك عجمان، وحقق الشارقة مبتغاه بفوزه على اتحاد كلباء.

«الإمارات اليوم» ترصد سبعة مشاهد لافتة خلال الجولة على النحو التالي:

هيبة «العميد».. والأداء التصاعدي

صعد فريق النصر بنهاية الجولة إلى المركز السابع في جدول الترتيب للمرة الأولى منذ بداية الموسم، بعد أن ظل في المراكز الأخيرة، ما يؤكد التغييرات الجذرية التي يمر بها بقيادة المدرب الهولندي الفريد شرودر الذي استطاع أن يعيد «الهيبة» للفريق، وفي حال واصل «العميد» هذا الأداء التصاعدي، فإنه سيكون بمقدوره إنهاء الموسم في المراكز المتقدمة.

الجزيرة الأكثر استحواذاً.. ولكن

يقدم فريق الجزيرة كرة قدم ممتعة، ينتهج فيها أسلوب الكرة الشاملة، لكن النتيجة النهائية للمباريات لا تناسب الأداء، والمجهود البدني المُقدم، إذ يعد «فخر أبوظبي» الأكثر استحواذاً على الكرة بنسبة 62% كما أنه الأكثر تمريراً بـ7288 تمريرة بدقة تصل إلى 88%، والأكثر نجاحاً أيضاً في التمرير في ملعب الخصم بواقع 3359 تمريرة.

سعيد أفضل في الوسط

قدّم مدافع فريق خورفكان سعيد أحمد واحدة من أفضل مبارياته منذ فترة طويلة، وكان المدرب المونتينيغري نيبوشا قد وظّف اللاعب في وسط الملعب بدلاً من مركزه المعتاد كلاعب ظهير، ونجح سعيد بشكل مفاجئ في الخانة الجديدة، وفجّر طاقاته بصنع هدفي الفوز لفريقه أمام حتا.

«الملك» لا يخسر بعد التقدم

حافظ فريق الشارقة على الميزة التنافسية التي يتفوق بها على جميع أندية المسابقة، إذ إن «الملك» هو الفريق الوحيد الذي لم يفقد أي نقطة بعد التقدم بالنتيجة خلال المباريات التي خاضها، في وقت يعد عجمان أكثر الفرق إهداراً للنقاط بعد التقدم بواقع 11 نقطة، يليه كل من الوحدة واتحاد كلباء بفقدانهما ثماني نقاط.

سيون.. «الصفقة الأنجح»

أثبت لاعب فريق الوصل الجديد، الكوري الجنوبي سيون هيون جونج أنه الصفقة الأنجح في (الميركاتو الشتوي) حتى الآن، إذ خلال مشاركته الثانية أسهم في خروج «الإمبراطور» بشباك نظيفة، كما سجل هدفه الثاني على التوالي، ليؤكد بذلك أنه ناجح في القيام بدور المدافع والهداف في آن واحد.

كلباء في المركز الـ11

خلافاً للموسم السابق فإن اتحاد كلباء يتراجع بسرعة محيرة نحو المراكز المتأخرة، إذ بنهاية الجولة أصبح يحتل المركز الـ11 برصيد 13 نقطة، علماً أن عجمان صاحب المركز الـ12 لديه 11 نقطة ومباراة مؤجلة، وتُظهر الأرقام أن أفضل مركز وصل إليه «النمور» في الموسم الحالي كان المركز الثامن، بينما وصل في الموسم الماضي إلى المركز الرابع.

لابا أول ضحايا ضغط المباريات

يعيش العين حالة من الجهد البدني، بسبب خوضه 10 مباريات في 35 يوماً ستحدد موقفه في أربع بطولات مختلفة، ما كان سبباً في الإصابة المفاجئة لهدافه الدولي التوغولي لابا كودجو خلال مباراة «الزعيم» أمام بني ياس، وأدت الإصابة إلى قلق جماهير الفريق، خصوصاً أن «البنفسجي» بانتظار مواجهتين من العيار الثقيل أمام النصر السعودي في دوري أبطال آسيا.



• مشهد فوز الوصل يتكرر كل أسبوع.. والضغط على المطاردين.