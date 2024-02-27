رمسـة مـلاعب

ابتعاد

واصل لاعب مؤثر في لعبة جماعية تمسكه بقرار الابتعاد عن المنتخب، ورفض الدعوات التي وجهت إليه أخيراً للالتحاق بقائمة «الأبيض» في الاستحقاق القاري المهم، بذريعة عدم التجانس مع الجهازين الفني والإداري، وتفضيله البقاء مع ناديه.

الوصل

تداول مشجعون لنادي الوصل، عبر منصات التواصل الاجتماعي، صور تقارير صحافية تاريخية، حملت عنوان «مشهد يتكرر كل أسبوع»، وتذكير جمهور النادي بتشابه حالة الفريق في الموسم الحالي من حيث استمرارية الانتصارات، بموسم 2006 - 2007.

روزنامة

طالب مسؤول في لعبة جماعية، لجنة المسابقات، بالأخذ في الحسبان، في روزنامة الموسم المقبل، التحديد المبكر للاستحقاقات والمشاركات الخارجية، خصوصاً المتعلقة بالأندية، بما يضمن تدارك كثرة التوقفات الطويلة التي طرأت على دوري الموسم الحالي، وأثرت سلباً في مستوى أداء اللاعبين.