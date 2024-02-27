«يد مليحة» تخسر ضربة البداية الخليجية

خسر مليحة أمام الكويت الكويتي بنتيجة 31-27 في أول مباراة له ضمن بطولة الأندية الخليجية أبطال الكؤوس لكرة اليد في نسختها الـ40، التي يستضيفها العربي القطري، حتى الخامس من مارس المقبل.

وقدم لاعبو مليحة أداءً قوياً ومميزاً أمام أحد أبرز الفرق المرشحة للقب، بعدما تألق لاعبوه عمر الفولي وأحمد قاسم وأحمد إسماعيل، والحارسان سلطان الكعبي وحسين عبدالله. وتعادل مليحة مع الكويت في أكثر من مناسبة خلال المباراة، منها 12-12، قبل أن ينتهي الشوط الأول لمصلحة الكويت 16-13، وفي الشوط الثاني كان قريباً من قلب النتيجة بعد تعادله 18-18 و20-20، لكن خبرة لاعبي الكويت، خصوصاً المحترفين فرانكيز وهيرنانز، وأيضاً اللاعب سيف عدواني، منحتهم الفوز 31-27. ويشارك مليحة للمرة الأولى كممثل لكرة اليد الإماراتية، ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضاً الريان القطري، والشباب البحريني، بينما تضم المجموعة الأولى: العربي القطري، عُمان العُماني، الدير البحريني، وبرقان الكويتي.