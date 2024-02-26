بصمة بينتو «غائبة» عن المنتخب رغم منحه الوقت الكافي

أكد رياضيون ومحللون فنيون أنه ليست هناك أي أعذار أمام مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، البرتغالي باولو بينتو، في بناء شخصية قوية وهوية جديدة للمنتخب، كون ذلك يعد مهمته الأساسية التي تم التعاقد معه من أجلها، لاسيما أنه حالياً حصل على الوقت الكافي مع «الأبيض»، بعدما تولى تدريبه منذ يوليو الماضي، وخاض معه مباريات ودية ورسمية عدة، إلى جانب معسكرات الإعداد المختلفة.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم»: «إن الشارع الرياضي يريد أن يرى منتخباً قوياً لديه شخصية جديدة وقوية. وخلال الفترة الطويلة التي قضاها المدرب مع المنتخب فإن كل الأمور باتت واضحة أمامه، وعليه أن يضع بصمته الفنية على (الأبيض) وعلى لاعبيه، وأن يظهر ذلك من خلال المستوى الفني الذي يقدمه المنتخب في المباريات».

وأوضحوا: «المنتخب ليست لديه حالياً مشكلة في التأهل للدور المقبل في كأس العالم، خلال الدور الثاني من التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، لكن على المدرب أن يتحسب للأدوار اللاحقة ويُطوّر شكل المنتخب الفني».

وأضافوا: «المطلوب من المدرب هو بذل جهود مضاعفة لتغيير الصورة الحالية التي بدا عليها المنتخب، خصوصاً خلال مشاركته الأخيرة في كأس آسيا 2023 التي أقيمت في الدوحة، وخرج فيها من الدور ثمن النهائي من دون أن يظهر بالمستوى الفني المطلوب».

ويتصدر المنتخب حالياً ترتيب المجموعة الثامنة في الدور الثاني للتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، إذ جمع ست نقاط بالفوز في مباراتيه السابقتين على نيبال والبحرين. ويستعد «الأبيض» لخوض تجمع داخلي اعتباراً من 16 مارس المقبل، تأهباً لخوض مباراتيه أمام اليمن يومي 21 و26 من الشهر نفسه، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات.

عناصر جيدة

وقال مدرب فرق عجمان وبني ياس والظفرة السابق المحلل الفني عبدالوهاب عبدالقادر: «أتمنى أن تتبدل صورة المنتخب والعمل على تعزيز الجوانب الإيجابية خصوصاً بعد الإخفاق الأخير في كأس آسيا»، معتبراً أن «المنتخب يضم عناصر وخامات جيدة من اللاعبين القادرين على تحقيق النتائج الإيجابية في حال وُظفت التوظيف الصحيح».

وشدد عبدالقادر على أن «المدرب أخذ فرصته الكاملة مع المنتخب، وأن لديه متسعاً من الوقت لخلق منتخب مميز قادر على الظهور بصورة مشرفة».

وأشار إلى أنه يجب أن تكون الرؤية واضحة من أجل أن يكون هناك منتخب مميز، من خلال الاستفادة من الإيجابيات والسلبيات التي صاحبت مشاركة المنتخب في كأس آسيا الأخيرة.

لا عذر أمام بينتو

وأكد اللاعب الدولي السابق والمحلل الفني عبدالرحمن محمد، أنه «كان يفترض أن تتغير صورة المنتخب نحو الأفضل، كون المدرب بينتو ليس له أي عذر في عدم ظهور المنتخب بهوية وشخصية جديدة، بعدما أخذ الوقت الكافي معه، سواء على صعيد المباريات الودية أو معسكرات الإعداد وغيرها، إلى جانب مشاركته الأخيرة في كأس آسيا في الدوحة»، معتبراً أن المنتخب لم يظهر حتى الآن بالصورة الجيدة.

وقال عبدالرحمن محمد: «ليست هناك مشكلة لدى المنتخب في الصعود إلى الدور المقبل لكأس العالم، لكننا نريد رؤية منتخب لديه شخصية وهوية جديدة، والأمر الثاني في هذا الخصوص يتمثل في أهمية قيام المدرب بالتوظيف الجيد للاعبين في بعض المراكز».

وأشار عبدالرحمن محمد إلى أن «المدرب يتابع مباريات الدوري ولو رأى أن هناك لاعبين برزوا بشكل جيد، فإنه بالتأكيد سيقوم بإضافتهم للمنتخب»، معتبراً أن «الأمور كلها باتت واضحة بالنسبة للمدرب، وكذلك للاعبي المنتخب».

وأشار عبدالرحمن محمد إلى أن «مدة المعسكر المرتقب للمنتخب هي خمسة أيام استعداداً لمباراتي اليمن، وليست لديه فرصة كافية لخوض مباراة ودية».

المدرب أخذ فرصته الكاملة

من جهته، أكد الإداري السابق للمنتخب الوطني والمحلل الفني أحمد سعيد، أن «المدرب بينتو أخذ فرصته الكاملة مع المنتخب، وحان الآن الوقت لكي تتم مساءلته عن النتائج وأن تتبدل صورة المنتخب نحو الأفضل»، مشدداً على أن «بداية بينتو مع المنتخب كانت جيدة، لكنه في المشاركة الرسمية خرج من كأس آسيا من دور الـ16 رغم أنه من حيث أعمار اللاعبين يعد المنتخب الأصغر سناً».

وقال: إن «بينتو مدرب جيد ويمتلك سيرة حافلة في مجال التدريب، وهو قادر على تغيير صورة المنتخب نحو الأفضل في الفترة المقبلة في حال توافرت له كل الأدوات».

وأضاف: «هناك عناصر مميزة في المنتخب لكنه حتى الآن لم يستفد منها بالشكل المطلوب، مثل الهداف التاريخي للمنتخب علي مبخوت وكايو كانيدو وفابيو ليما، وحارب عبدالله وعلي صالح»، مطالباً بأهمية العمل على الاستفادة القصوى من هؤلاء اللاعبين، بما يصب في مصلحة المنتخب وكرة الإمارات.

وطالب أحمد سعيد بعدم وضع اللوم على المدرب بينتو وحده، لأن كرة القدم تعد منظومة متكاملة.