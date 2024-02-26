الكشف عن تفاصيل بطولة دبي ماسترز للطيران اللاسلكي الثلاثاء

تعقد اللجنة المنظمة لبطولة دبي ماسترز الرابعة للطيران اللاسلكي مؤتمراً صحافياً عند الساعة 6:30 من مساء غد الثلاثاء بفندق جولدن تيوليب ميديا بحضور مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات الجوية للإعلان عن تفاصيل البطولة

وتنطلق البطولة الخميس المقبل في حديقة زعبيل، بمشاركة عدد كبير من الطيارين حول العالم، إذ عمدت اللجنة المنظمة لاختيار هذا المكان ليكون مسرحا للبطولة لوجودها بالقرب من "برواز دبي" ومركز دبي التجاري العالمي ومتحف المستقبل وغيرها من الأماكن التراثية والسياحية التي تزخر بها دبي.