البرتغالي سانتوس يحقق لقب «حزام العالم» في بطولة أبوظبي للكيك بوكسينج

نجح البرتغالي اندريا سانتوس بطل العالم في تحقيق فوزا حاسما على الأسباني خيزر نواز خلال منافسات بطولة الكيك بوكسينج للمحترفين التي أقيمت في نادي الجزيرة بأبوظبي وسط حضور جماهيري مميز، مدافعًا بذلك عن لقب حزام العالم في فئة (الويلتر) الخفيف المتوسط للمرة الرابعة.

وأقيمت البطولة التي نظمها اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج بالتعاون مع منظمة المحترفين العالمية للكيك بوكسينج ( الواكو برو)، بمشاركة 30 لاعباً ولاعبة يمثلون 20 دولة من فئات وأوزان مختلفة في انطلاقة أجندة الموسم العالمي لبطولات الاحتراف الذي بدأ مشواره من العاصمة أبوظبي.

وفي النزالات الأخرى، تفوق البرازيلي جاستافو جونز ونجح في اقتناص الفوز بالضربة القاضية على بطل الإمارات إلياس حبيب علي ضمن فئة (سوبر ميدل) المتوسط الثقيل، بينما شهدت المواجهات انتصارات عدة لأبطال الإمارات حيث نجح محمد تويزي بالفوز على الإسباني أحمد ريحوني، كما ألحق إبراهيم بلال الهزيمة بالبرتغالي ليوناردو ميراندا بعد أداء رائع في ثلاث جولات وسط احتفاء من الجماهير المتواجدة في «مبادلة دوم».