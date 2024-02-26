دبي تؤهل 360 دراجا إلى بطولة العالم للدراجات الهوائية

تأهل 360 دراجا من 11 فئة عمرية مختلفة من الرجال والسيدات في سباق «تحدي سبينس دبي 92» للدراجات الهوائية، إلى بطولة العالم للدراجات الهوائية التي تقام في شهر أغسطس المقبل في مدينة ألبورغ بالدنمارك.

وامتد السباق لمسافة 94.1 كيلومترا، بداية من إكسبو دبي ومر خلاله الدراجون بأبرز وأشهر المعالم السياحية بدبي من بينها أبراج بحيرات جميرا، وجميرا غولف إستيت، والقرية العالمية.



ويعد سباق «تحدي سبينس دبي 92» واحدا من أهم السباقات المؤهلة لبطولة العالم، إذ يحرص مئات الدراجين من خارج الدولة على المشاركة فيه، ووصل إجمالي عدد المشاركين في السباق إلى 6592 دراجا من جميع الفئات بزيادة 106% عن مشاركات العام الماضي، وهو عدد قياسي جديد حققه السباق.

ويندرج سباق «تحدي سبينس دبي 92» ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية وضمن فعاليات جران فوندو العالمية للدراجات الهوائية، وأقيم بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.