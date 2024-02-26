6 مشاهد لافتة من الجولة 22 لـ «دوري الهواة»

شهدت الجولة 22 لدوري الدرجة الأولى لأندية الهواة، التي جرت مبارياتها الخميس والجمعة الماضيين، ستة مشاهد لافتة، منها اقتراب العروبة من حسم البطاقة الأولى المؤهلة إلى دوري أدنوك للمحترفين، وتصاعد الحظوظ القوية لدبا الحصن، وكذلك خسارة المدرب الجديد للظفرة الكرواتي ألين هورفارت مباراته الأولى، بجانب مشاهد أخرى.

وتقدم العروبة (52 نقطة) خطوة كبيرة جعلته أقرب من أي وقت مضى إلى «المحترفين»، إذ وسّع فارق النقاط بينه وبين صاحب المركز الثالث «يونايتد» إلى 19 نقطة، إلى جانب أن الفارق بينه وبين الوصيف دبا الحصن وصل إلى 11 نقطة.

في جانب آخر، تلقى الظفرة خسارة مفاجئة أمام مسافي 2-1، في أول مباراة لمدربه الجديد، الكرواتي ألين هورفارت. ولدى الظفرة 33 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف عن «يونايتد» الثالث بالرصيد نفسه، وبفارق ثماني نقاط عن الثاني دبا الحصن.

في المقابل، جعل فوز مسافي الظفرة يتراجع إلى الرابع، ودخل «يونايتد» إلى المنافسة، وكذلك كل من ناديي دبا الفجيرة والفجيرة. بينما اقترب دبا الحصن (41 نقطة) الفائز على الجزيرة الحمراء 2-1 أيضاً من حجز بطاقة الصعود الثانية، وحافظ على استمرار نتائجه الإيجابية، إذ انتقل من المركز الرابع إلى الوصافة، وحافظ على فارق مريح مع «يونايتد» صاحب المركز الثالث.

وعزز لاعب «يونايتد» الأرجنتيني لويس توريس صدارته للهدافين بوصوله إلى 14 هدفاً، بعد أن سجل هدف الفوز في مرمى الذيد 1-صفر، وعزز مكانه في المركز الأول بفارق هدفين عن لاعب الظفرة، الإنجليزي بينيك. وآخر المشاهد، ابتعاد مصفوت عن خطر الهبوط، بعد فوزه على «غلف إف سي» بنتيجة 1-صفر، ليرفع رصيده إلى 19 نقطة، ويرتقي إلى المركز الـ14.

المشاهد الـ 6:

- اقتراب العروبة كثيراً من الصعود إلى «المحترفين».

- مدرب الظفرة الجديد، هورفارت يخسر مباراته الأولى.

- دخول نادي يونايتد صراع المنافسة.

- دبا الحصن يعزّز مركزه الثاني ويقترب من الصعود.

- لاعب يونايتد الأرجنتيني توريس يعزّز صدارته للهدافين.

- ابتعاد مصفوت عن خطر الهبوط.