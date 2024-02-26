«تنس دبي» تهدي باوليني لقب ثالث إيطالية متوجة بـ «1000 نقطة»

حفلت النسخة الـ24 من بطولة «سوق دبي الحرة» لتنس اللاعبات المحترفات، التي أسدل الستار عليها، أول من أمس، بأربعة مشاهد غير مسبوقة في تاريخ البطولة، أبرزها تتويج الإيطالية جاسمين باوليني باللقب لتصبح ثالث لاعبة في بلادها تُتوج في بطولات اللاعبات المحترفات حول العالم المصنفة ضمن 1000 نقطة، وكذلك نجاح لاعبة قدمت من الأدوار التأهيلية في الوصول إلى المباراة النهائية، وهي الروسية أنا كالينسكايا المصنفة الـ40 عالمياً، التي خسرت المباراة النهائية أمام البطلة الإيطالية باوليني.

كما تميّزت نسخة 2024 مقارنة بسابقاتها، بتسجيل العدد الأكبر من المباريات التي احتاجت فيها اللاعبات لضمان فوزهن إلى تخطي حاجز الساعتين، وظهرت في 12 مناسبة على مدار أدوار البطولة.

«الإمارات اليوم» ترصد المشاهد الأربعة التي أذهلت جمهور «تنس دبي» للسيدات في نسخة 2024.

نجمة إيطالية

أهدى لقب النسخة الـ24 لـ «تنس دبي»، الإيطالية جاسمين باوليني بأن تصبح ثالث لاعبة في بلادها تتوج في بطولات اللاعبات المحترفات حول العالم المصنفة ضمن 1000 نقطة، بعد كل من مواطنتها فلافيا بينتا التي حققت اللقب في أنديانا ويلز عام 2014، وكاميلا جورجي المُتوجة بطلة في مونتريال عام 2021، كما باتت باوليني أول إيطالية ترفع «دلة دبي» ضمن التصنيف ذاته (1000 نقطة)، واللاعبة الإيطالية الثانية التي تنجح في حصد لقب دبي، بعد مواطنتها سارا إيراني التي فازت بلقب عام 2016 حين كان تصنيف البطولة ضمن فئة 500 نقطة.

الظاهرة كالينسكايا

أثارت النجمة الروسية أنا كالينسكايا، إعجاب جمهور «تنس دبي»، كونها المرة الأولى التي تنجح فيها لاعبة قادمة من الأدوار التأهيلية في الوصول إلى المباراة النهائية، بعد مسيرة تخطت خلالها التصفيات التأهيلية، بفوزها على كل من ربيكا ماساروفا، ومواطنتها كاميلا راخيموفا، كما أصبحت كالينسكايا أول لاعبة منذ 15 عاماً تحقق هذا الإنجاز بتاريخ بطولات اللاعبات المحترفات حول العالم المصنفة ضمن فئة 1000 نقطة.

مسيرة استثنائية

سطرت اللاعبتان جاسمين باوليني وأنا كالينسكايا، المسيرة الأفضل لهما في عالم الكرة الصفراء، سواء البطلة باوليني التي نجحت للمرة الأولى خلال مسيرتها في تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية أمام لاعبات من بين المصنفات الـ30 عالمياً، أو على صعيد الموهبة الروسية أنا التي وضعت بصمة فريدة بتاريخ «تنس دبي» للسيدات، ببلوغها النهائي عقب إقصاء ناجح للمصنفتين الأولى والثالثة على العالم، سواء في الدور ربع النهائي الذي جاء على حساب المصنفة الثالثة الأميركية كوكو غوف، واتبع في نصف النهائي بالفوز على المصنفة الأولى البولندية إيغا شيفونتيك.

متعة جماهيرية

وجبة دسمة قدمتها مباريات النسخة الـ24، بعد أن امتازت 12 من مبارياتها في تخطي حاجز الساعتين، في رقم قياسي لم تشهده البطولة، جاء أبرزها في مباراتين بالدور الأول، سجلت كل منها ساعتين و43 دقيقة، وشهدت المباراة الأولى نجاح اليابانية ناو هيبينو القادمة من الأدوار التأهيلية والمصنفة الـ93 عالمياً في الفوز على البولندية ماغدا لينيت المصنفة الـ53 عالمياً، بمجموعتين لمجموعة واحدة (2-6 و6-3 و6-4)، وفي المباراة الثانية فازت المصنفة الـ23 الأميركية إيما نافارو على التشيكية كاترينا سيناكوفا المصنفة الـ42 بمجموعتين لمجموعة واحدة (4-6 و7-5 و6-4).