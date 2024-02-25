البلجيكي لينارت بطلاً للنسخة السادسة من «طواف الإمارات»

تُوِّج البلجيكي لينارت فان إيتفيلت بطلاً للنسخة السادسة لطواف الإمارات للدرّاجات 2024، السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط، ضمن روزنامة الاتحاد الدولي للدرّاجات الهوائية، الذي أقيم على مدار سبع مراحل، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، لمسافة 985 كلم، بمشاركة 140 درّاجاً مثلوا 20 فريقاً عالمياً محترفاً، واختتمت منافساته، أمس، على قمة جبل حفيت بمدينة العين. وأحرز فان إيتفيلت درّاج فريق «لوتو ديستني» لقب طواف الإمارات للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه بالمرحلة السابعة والأخيرة (مرحلة الشركة العالمية القابضة) في العين، محققاً أول فوز في تاريخه في سباقات الجولة العالمية (وورلد تور)، كما جاء كثاني أصغر درّاج يُتوّج بطواف الإمارات بعمر 22 عاماً، بعد السلوفيني تادي بوجاتشار درّاج فريق الإمارات عندما أحرز اللقب عام 2021.

وحسم فان إيتفيلت الطواف، بعد أن أنهى مراحله السبع في صدارة الترتيب العام بإجمالي زمن قدره 22:31:18 ساعة، حيث قلب الموازين، وحقق المفاجأة، بتغلبه بفارق ثانيتين عن الأسترالي بن أوكونور درّاج فريق «ديكاثلون إيه جي تو آر لا مونديال» الذي أنهى الطواف في المركز الثاني، واحتل المركز الثالث في الترتيب العام الإسباني بيلو بيلباو درّاج فريق «البحرين فيكتوريوس» بفارق 11 ثانية عن فان إيتفيلت.

القمصان

ومع ختام النسخة السادسة للطواف، حصد فان إيتفيلت القميص الأحمر للمتصدر برعاية الشركة العالمية القابضة، والقميص الأبيض برعاية نخيل لأفضل درّاج شاب، واحتفظ تيم ميرلير درّاج فريق «سودال كويك ستيب»، الفائز بثلاث مراحل في الطواف بالقميص الأخضر للمتصدر بالنقاط، والبريطاني مارك ستيوارت درّاج فريق «كوراتيك» بالقميص الأسود برعاية بن حمودة للسيارات، لمتصدر مرحلة السرعة المتوسطة، أما أفضل فريق فكان من نصيب «ليدل تريك» الأميركي.

التتويج

توّج الفائز بلقب الطواف، والفائزين بالقمصان، الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مكتب فخر الوطن، ورئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي الدكتور مغير الخيلي، والأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني، والمدير العام للهيئة العامة للرياضة غانم الهاجري، ونائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة، الدكتور عارف الحمادي، ومدير إدارة أول الهندسة البحرية في «نخيل»، علي سعيد بن ثالث، ومدير تنفيذي المبيعات والتسويق في شركة بن حمودة، أيمن البيجاوي.

• تيم ميرلير يُتوّج بالقميص الأخضر لمتصدر النقاط.. ومارك ستيوارت يحتفظ بـ«الأسود».