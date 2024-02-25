حمدان بن مبارك يُهنئ أبطال مونديال الشاطئية ويُثمن دور اللجنة المنظمة

هنأ معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، منتخب البرازيل على الفوز بلقب كأس العالم لكرة القدم الشاطئية للمرة السادسة في مسيرته، بعد منافسة قوية مع المنتخب الإيطالي، وأشاد بمستوى الفريقين في المباراة النهائية التي جاءت قوية من الطرفين، وتفاعلت معها الجماهير العريضة التي تعتبر من مكاسب البطولة.

وتوجه معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان بالشكر إلى اللجنة المنظمة العليا للبطولة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، لجهودها الكبيرة في إنجاح الحدث وإخراجه في أبهى صورة، بما يعزز مكانة الإمارات كموطن عالمي لكرة القدم، يملك كل المؤهلات والقدرات لإنجاح أي بطولة.

كما توجه بالشكر إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم لتعاونه وعمله بروح الفريق الواحد مع اللجان المحلية بما ساهم في رسم لوحة من الإبداع نالت إشادة كل الوفود، مثمنا حرص جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم" فيفا" على حضور مباريات البطولة، ودعمه بطولات وبرامج تطوير كرة القدم الشاطئية في العالم.

وأكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان أن مجلس دبي الرياضي لعب دوراً مهماً في نجاح هذه الاستضافة التي تضاف إلى سلسلة النجاحات التي قدمها المجلس خلال تنظيمه الفعاليات الخاصة بالكرة الشاطئية، سواء بطولة كأس القارات ومونديال 2009 وغيرها من الأحداث الرياضية الأخرى.

كما أكد معاليه أن المؤسسات المحلية المعنية ساهمت بشكل واضح في إنجاح البطولة، وكانت من الشركاء الفاعلين في تفاصيل التنظيم والاستضافة كافة، ولم تدخر أي جهد في توفير كل الدعم والمساندة للوفود والبعثات كافة، بما يجعل كل شخص زار الدولة يعود سفيراً لها في بلاده، ويروي تجربته المميزة فيها ومدى تقدمها، وانسجام وتآلف نسيجها المجتمعي في ظل تعدد الجنسيات على أرضها وتعايشهم المشترك.

وقال معالي الشيخ حمدان بن مبارك إن الحضور الجماهيري اللافت في المباريات أعطى للحدث زخماً كبيراً، ورسم له صورة مشرقة، وأن جهود المتطوعين مقدرة من الجميع وكان لها الأثر الكبير في إنجاح البطولة.