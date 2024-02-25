حصاد الجولة الـ 14: "القوة التقليدية" تتجنب المفاجآت والوصل يغرد وحيداً

تجنبت أندية المقدمة مفاجآت الجولة الرابعة عشر من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، في وقت واصل فيه فريق الوصل الاحتفاظ بصدارة الترتيب بدون خسارة، ونجح العين في استعادة الوصافة بانتصاره الصعب على بني ياس في الدقائق الأخيرة، ودك شباب الأهلي شباك عجمان، وحقق الشارقة مبتغاه بفوزه على اتحاد كلباء.

وكان "الإمبراطور" قد صدر الضغط مبكراً لمنافسه بفوزه على الإمارات بهدفين نظيفين في افتتاحية الجولة، رافعاً بذلك رصيده إلى 36 بفارق 8 نقاط كاملة عن مطارده العين الذي لديه مباراة مؤجلة أمام الجزيرة، واللافت في انتصار "الأمبراطور" هو أن النقاط الثلاث حافظ بها على صدارته للترتيب للأسبوع الثامن على التوالي.

وبدوره، واصل فريق العين الضغط على المتصدر بانتصار الصعب على بني ياس بهدف نظيف في الدقيقة 4+90 ليضع بذلك الفريق النقطة 28 في رصيده ولديه مباراة مؤجلة، لكن "الزعيم" تلقى في نفس الوقت ضربة موجعة بإصابة الهداف لابا كودجو.

ومن جانبه، فقد برهن شباب الأهلي أنه أحد أضلاع السباق في على اللقب، بانتصاره الثمين على ضيفه عجمان بثلاثية نظيفة، الذي حافظ به على المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 27 نقطة علماً بأن لديه مباراة مؤجلة، بينما في المقابل أوقفت الخسارة نقاط فريق عجمان عند محطة الـ 11 نقطة.

وواصل الشارقة بدوره الضغط على أصحاب المقدمة بانتصاره الصعب والثمين في نفس الوقت على اتحاد كلباء بهدف نظيف سجله البرازيلي كايو لوكاي منذ الشوط الأول وتحديداً في الدقيقة 29، ليضع بذلك "الملك" النقطة 26 في المركز الرابع، بينما دقت الخسارة ناقوس الخطر أمام "النمور" بعد ان تجمدت نقاطهم عند 13.

ورد الوحدة الدين لفريق البطائح، بالفوز عليه بهدفين لهدف، وكان "الراقي" قد انتصر على "العنابي" في الجولة الاولى الموسم بذات النتيجة وهو ما تسبب في صدمة كبيرة للفريق، لكن الفوز في لقاء اليوم أعاد الثقة للفريق مجدداً وأبقاه في دائرة المنافسة على اللقب، إذ حافظ على المركز الخامس برصيد 24 نقطة، بينما تراجع البطائح للمركز التاسع برصيد 16 نقطة.

وبدوره، أنهى النصر عقدة الجزيرة التي استمرت لـ 4 سنوات وعاد بانتصار مثير من خارج الديار بفوزه على مستضيفه الجزيرة 3-2، في لقاء تألق فيه اللاعب عادل تعرابت ونجح المدرب الهولندي الفريد شرودر في إدارة بحنكة كبيرة، وهي النتيجة التي صعد بها "العميد" إلى منتصف الجدول وتحديداً المركز السابعة برصيد 18 نقطة، في حين تجمدت نقاط الجزيرة عند 20 في المركز السادس.

وحقق خورفكان أول انتصار له خارج ملعبه في الموسم الحالي بفوزه على حتا بهدفين نظيفين في اللقاء الذي شهد تسجيل ثالث أسرع هدف في تاريخ دوري المحترفين، والأسرع هذا الموسم وسجله رانييل بعد مرور 12 ثانية فقط، ليرفع خورفكان رصيده إلى 17 نقطة، فيما توقف رصيد حتا عند 5 نقاط.

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جدول الترتيب بعد الجولة 14

الوصل 14 مباراة 36 نقطة

العين 13 مباراة 28 نقطة

شباب الأهلي 13 مباراة 27 نقطة

الشارقة 14 مباراة 26 نقطة

الوحدة 14 مباراة 24 نقطة

الجزيرة 13 مباراة 20 نقطة

النصر 14 مباراة 18 نقطة

خورفكان 14 مباراة 17 نقطة

البطائح 13 نقطة 16 نقطة

بني ياس 13 مباراة 16 نقطة

اتحاد كلباء 14 مباراة 13 نقطة

عجمان 13 مباراة 11 نقطة

حتا 13 مباراة 5 نقاط

الإمارات 13 نقطة 5 نقاط

ترتيب الهدافين

11 لابا كودجو (العين)

9 عمر خريبين (الوحدة)

9 علي مبخوت (الجزيرة)

9 فابيو ليما (الوصل)

صانعي الأهداف

8 نيكولاس خمينيز (الوصل)

6 أحمد نور الله (الوحدة)

5 اليخادرو بوزيلو (الجزيرة)

5 ايريك جورجنيتس (العين)

تصدي الحراس

67 فهد الظنحاني (بني ياس)

53 إبراهيم البلوشي (البطائح)

48 سهيل عبدالله (الإمارات)

64 سالم خيري (حتا)