الوحدة يُحقق أول انتصار له مع خوران.. البطائح الضحية

أعاد لاعب الوسط الاوزبكي، حوجيمات إركينوف، الوحدة إلى سكة الانتصارات بتسجيله هدف الفوز على ضيفه البطائح، 2-1 الأحد على استاد خالد بن محمد في المرحلة الرابعة عشر من بطولة دوري أدنوك للمحترفين.

وكان الوحدة متأخرا بهدف سجله الكاميروني، بيتروس بوميل، بعد تمريرة أحمد موسي، ليُسدد من على مشارف منطقة الـ18 على يمين حارس العنابي، "45"، لينتهي الشوط الأول عند تلك النتيجة.

وفي الحصة الثانية، تمكن الإيراني، أحمد نور الله من تسجيل واحدا من أجمل أهداف الجولة، بعد عرضية عبد الله الكربي، سدد منها على الطائر داخل المرمى"51".

وبعد محاولات هجومية، تمكن حوجيمات إركينوف، من تسجيل هدف الفوز من صناعة عمر خريبين، "78"، ليخطف لفريقه النقاط الثلاث.

ويعد هذا هو الفوز الأول الذي يُحققه الوحدة تحت قيادة مدربه الصربي غوران، بعدما عجز عن تحقيق ذلك في ثلاث مباريات سابقة.

ورفع العنابي رصيده للنقطة 24 في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد البطائح عند 16 نقطة في المركز التاسع.