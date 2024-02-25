موقف حتا و«الصقور» يتأزم.. والوصل يحلّق في القمة

تجمد رصيد حتا والإمارات عند خمس نقاط فقط في المركز الأخير لدوري أدنوك للمحترفين، بعد تعرض الأول للخسارة على ملعبه أمام خورفكان بهدفين دون مقابل، فيما مُني «الصقور» بهزيمة جديدة أمام الوصل بالنتيجة نفسها ضمن الجولة الـ14، أمس، ليتأزم موقف الفريقين على لائحة الترتيب التي يستمر الوصل في صدارتها منفرداً برصيد 36 نقطة.

وسجل الوافد الجديد على تشكيلة خورفكان، البرازيلي رانييل، أسرع هدف في الدوري هذا الموسم، بعد مرور 12 ثانية، وذلك خلال انتصار فريقه على حتا، ثم أضاف زميله الأوزبكي عزيزبك أمانوف الهدف الثاني في الدقيقة 22، ليرفع خورفكان رصيده إلى النقطة 17 ويتقدم إلى المركز السابع.

أما فريق الإمارات فلم يغتنم أرضه وجمهوره، وخسر في رأس الخيمة أمام الوصل الذي حقق فوزاً متوقعاً بهدفي فابيو ليما «38»، والكوري الجنوبي سيون هواين «55».

من جهته، نجح الشارقة بـ10 لاعبين في تحقيق الانتصار على اتحاد كلباء بهدف دون رد، سجله البرازيلي كايو لوكاس في الدقيقة «29»، ليرفع «الملك» رصيده إلى 26 نقطة، ويتقدم إلى المركز الثاني مؤقتاً، فيما تجمد رصيد كلباء عند 13 نقطة في المركز الـ11.

وحقق النصر فوزاً مستحقاً على مضيفه الجزيرة 3-2، وتقدم الفريق الضيف بهدف مبكر عن طريق عبدالله توريه في الدقيقة الثانية، قبل أن يعادل علي مبخوت النتيجة للجزيرة «35»، ثم تقدم زايد الزعابي لأصحاب الأرض «57»، لكن النصر تمكن من تسجيل هدفين بواسطة عادل تاعرابت «72» وموسى ندياي «84»، وأهدر علي مبخوت ضربة جزاء للجزيرة في الوقت المُحتسب بدلاً من الضائع، ليرفع النصر رصيده إلى 18 نقطة، ويتجمد رصيد الجزيرة عند 20 نقطة.