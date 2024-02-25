رمسـة مـلاعب

تعاقد

فضّل لاعب في أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين العودة إلى ناديه القديم، قبل غلق باب الانتقالات بساعات قليلة من أجل البحث عن فرصة لعب، وترك النادي الكبير لخروجه من حسابات الجهاز الفني.

أزمة

أكد لاعبون في فريق منافس بدوري أدنوك للمحترفين أن إمكانات المدرب الجديد الذي تولى تدريب الفريق أقل بكثير من المدرب السابق، ما أثار استغرابهم من قرار مجلس الإدارة بالتعاقد معه.

تدريب

لايزال أحد لاعبي دوري أدنوك للمحترفين يذهب للتدريب مع أصدقائه القدامى في الملاعب الخاصة، لعدم اقتناعه بالمدرب الذي قرر عدم الاعتماد عليه بمجرد انضمامه للفريق.