لطيفة بنت محمد تسلّم باوليني «دلة دبي»

توّجت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، مساء أمس، اللاعبة جاسمين باوليني، الفائزة بلقب بطولة سوق دبي الحرة المفتوحة لتنس السيدات في دورتها الـ24، إحدى بطولات رابطة محترفات التنس من فئة 1000 نقطة، في فئة المنافسات الفردية، التي أقيمت برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وذلك في حفل ختام البطولة الذي أقيم على الملعب الرئيس لاستاد سوق دبي الحرة للتنس، بعد أسبوع حافل بالمنافسات الحماسية والممتعة.

ونجحت باوليني في الفوز بكأس بطولة السيدات، ونالت «دلة دبي» في المباراة النهائية التي أقيمت وسط حضور كبير، حيث تفوقت على منافستها كالينسكايا بمجموعتين لواحدة بواقع 4-6، 7-5 و7-5.

وشهد اليوم الختامي حضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ورئيس مجلس المناطق الحرة بدبي.

كما حضر مراسم التتويج سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للتنس، وكولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، وناصر يوسف المرزوقي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس، وصلاح تهلك، الرئيس التنفيذي للعمليات المشتركة في سوق دبي الحرة، ومدير بطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس، وشينيد السباعي، نائب أول الرئيس لشؤون التسويق في سوق دبي الحرة.

وشهدت الدورة الحالية لبطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات، التي تعد إحدى أبرز الفعاليات الرياضية العالمية التي تستضيفها دبي، مباريات حامية بين نحو 100 لاعبة من أفضل لاعبات التنس في العالم في فئتي الفردي والزوجي، تنافسن على مدى أسبوع لنيل اللقب.

من جهة أخرى، حققت اللاعبتان ستورم هانتر وكاترينا سنياكوفا انتصاراً على إلين بيريز ونيكول مارتينيز في الملعب الرئيس في نهائي منافسات الزوجي بنتيجة 6-4 و6-2 وسط تشجيع كبير من الجماهير.

وقال النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة كولم ماكلوكلين: «قدمت الدورة الـ24 من بطولة سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس للسيدات أسبوعاً حافلاً بالمنافسات الحماسية. ونتوجه بأحر التهاني إلى الفائزات، وتحديداً الفائزة بنهائي منافسات الفردي جاسمين باوليني، والفائزتين بنهائي منافسات الزوجي ستورم هانتر وكاترينا سنياكوفا. وأظهرت جميع اللاعبات على مدار الأسبوع مهارات استثنائية ورغبة كبيرة في الفوز، وتفاعلن بحرارة مع المشجعين، حيث نجحن في تجسيد القيم الأساسية التي ترتكز عليها بطولاتنا ورابطة محترفات التنس، ما أثمر أسبوعاً استثنائياً في هذه الفعالية الرائعة».

من جانبه، قال صلاح تهلك، الرئيس التنفيذي للعمليات المشتركة في سوق دبي الحرة، ومدير بطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس: «يسرنا استمرار بطولات سوق دبي الحرة في استقطاب أفضل اللاعبين على مستوى العالم، حيث نجحت بطولة هذا العام في تقديم أداء يرتقي إلى مستوى جميع التطلعات. وشهدنا أسبوعاً فريداً، توجّ اليوم بمباراتين نهائيتين، فأسهمت مهارات اللاعبات الفذة، والطقس الرائع، وحماس المشجعين، في الارتقاء بمستوى البطولة، ونتطلع إلى الترحيب بكم مجدداً في الدورة الـ25 العام المقبل».