«نافال باور» بطل سباق «سنغسبيل ستيكس»

توّج الجواد «نافال باور» المملوك لـ«غودولفين»، بطلاً للنسخة الـ11 من سباق «سنغسبيل ستيكس» المخصص لخيول الفئة الثانية لمسافة 1800 متر عشبي، وأقيم في الشوط الخامس والرئيس من الأمسية 12 من كرنفال سباقات دبي، أول من أمس، على مضمار «ميدان». وأحرزت خيول «غودولفين» ثلاثة انتصارات، إذ بجانب فوز «نافال باور»، شهد الشوط الثالث إهداء المهرة «إنجليش روز» فريق «غودولفين» اللقب السابع على التوالي في «بلانشين» لخيول الفئة الثانية لمسافة 1800 متر عشبي، ثم فوز «سيسكاني» في سباق «ند الشبا تروفي» لخيول الفئة الثالثة لمسافة 2810 أمتار، في الشوط السابع.

وشهدت الأمسية أيضاً، فوز المهرة «منامة غولد» المملوكة لـ«فيكتورياس للسباقات» بلقب «أوكس الإمارات» في الشوط الثاني لمسافة 1900 متر رملي. وظفر الجواد «كيلر كوليكت» المملوك لـ«مايكل ونجار بيرك» بلقب «البستكية» لمسافة 1900 متر رملي في الشوط الرابع.

وفي بقية النتائج، فاز الجواد «توبر بيل» المملوك لعلي وعبدالله الشعفار، بلقب الشوط الأول لمسافة 1000 متر عشبي، وحقق الجواد «ديزرت بيس» المملوك لـ«إتش إتش كيه» للسباقات الفوز في الأمتار الأخيرة لقب الشوط السادس لمسافة 1600 متر رملي، ثم فوز «المزن» لمالكه ومدربه سلمان الصابري بلقب الشوط الثامن لمسافة 1200 متر رملي. واختتم «مايلي وود» المملوك لسعيد حشيش الأمسية بإحراز لقب الشوط التاسع لمسافة 1600 متر عشبي.