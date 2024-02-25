خالد بن محمد بن زايد يشهد «طواف الإمارات»

شهد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، جانباً من طواف الإمارات للدراجات الهوائية، الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة 140 دراجاً يمثلون 20 فريقاً عالمياً، وذلك ضمن النسخة السادسة من الحدث الرياضي العالمي.

وتابع سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، انطلاق الدراجين في بداية هذه المرحلة من الطواف التي تمتد لمسافة 138 كم، وتمر بأبرز المعالم السياحية والثقافية في العاصمة أبوظبي، منها جزيرة ياس، ومنطقة ربدان، ومدينة خليفة، ومدينة زايد الرياضية، وجزيرة الريم، وقصر الحصن، وشارع الخليج العربي.

والتقى سموّه فريق الناشئين في نادي أبوظبي للدراجات، مؤكداً سموه أن إمارة أبوظبي أصبحت وجهة رائدة لاستضافة وتنظيم كبرى الفعاليات والبطولات الرياضية الدولية، وعاصمة لاحتضان أبرز أنشطة رياضة ركوب الدراجات الهوائية، مثل طواف الإمارات، وبطولة العالم للدراجات الهوائية في المناطق الحضرية، ومهرجان «بايك أبوظبي»، وغيرها من المنافسات الرياضية الأخرى، بفضل ما تحظى به من بنية تحتية رياضية متكاملة تسهم في تطوير رياضة الدراجات الهوائية وانتشارها على مستوى الدولة.

رافق سموه كلٌ من: رئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي الدكتور مغير خميس الخييلي، والأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف حمد العواني، ورئيس فريق الإمارات للدراجات الهوائية للمحترفين مطر سهيل اليبهوني الظاهري.

وتُوج دراج فريق «سودال كويك ستيب» البلجيكي تيم ميرلير، أمس، بطلاً للمرحلة السادسة وقبل الأخيرة (مرحلة الدار) من طواف الإمارات.

وأثبت ميرلير تميزه في النسخة السادسة للطواف محققاً رقماً قياسياً فريداً بفوزه بثلاث مراحل في نسخة واحدة بعد فوزه بلقب مرحلة الظفرة (الأولى) ومرحلة دبي (الرابعة)، وانفرد بالرقم القياسي لأكثر دراج فوزاً في طواف الإمارات (5 مراحل) متخطياً البطل السلوفيني تادي بوجاتشار (4 مراحل). وواصل ميرلير تألقه اللافت في طواف الإمارات، ونجح في خطف لقب مرحلة أبوظبي، السبت الموافق 24 فبراير، حيث قطع مسافة السباق المقدرة بـ138 كلم في زمن قدره 3:02:14 ساعات، وتمكن بسرعته العالية من التقدم إلى المركز الأول في الأمتار الأخيرة، متفوقاً على الهولندي أرفيد دي كلاين دراج فريق «تودور بروسايكلينج» الذي أحرز المركز الثاني، وثالثاً الألماني فيل باوهاوس دراج «بحرين فيكتوريوس».

وبانتهاء المرحلة السادسة وقبل الأخيرة، استمر الأسترالي جاي فاين دراج فريق الإمارات في صدارة الطواف، واحتفظ بالقميص الأحمر (برعاية مياه العين) بإجمالي زمن قدره 18:52:23 ساعة، وسيكون أمام مهمة شاقة في المرحلة الأخيرة على قمة جبل حفيت سعياً لإحراز لقب الطواف، ويتنافس مع مواطنه بن أوكونور دراج فريق «ديكاثلون إيه جي 2 آر لا مونديال»، وزميله الأميركي براندون ماكنولتي دراج فريق الإمارات، وضمن تيم ميرلير القميص الأخضر للمتصدر بالنقاط قبل المرحلة الأخيرة، ومنحه الفوز بثلاث مراحل 76 نقطة، بفارق 28 نقطة عن البريطاني مارك ستيوارت دراج كوراتيك (48 نقطة)، والهولندي أرفيد دي كلاين دراج تودور (48 نقطة)، وحافظ البلجيكي إيلان فان فيلدر دراج سودال كويك ستيب على القميص الأبيض لأفضل دراج شاب للمرحلة الرابعة توالياً، واحتفظ مارك ستيوارت بالقميص الأسود لمتصدر مرحلة السرعة المتوسطة.

المرحلة الأخيرة.. «جبلية كلاسيكية»

يسدل الستار اليوم على منافسات النسخة السادسة من طواف الإمارات بإقامة المرحلة السابعة والأخيرة بمدينة العين (مرحلة الشركة العالمية القابضة)، وتبلغ مسافتها 161 كلم، وتعد المرحلة الجبلية الكلاسيكية من الحدث، إذ ستكون مرحلة حسم لقب الطواف.

. دراج فريق الإمارات جاي فاين يحتفظ بالصدارة.