المهيري يظفر بكأس محمد بن راشد للقدرة

فاز الفارس ماجد جمال المهيري بلقب النسخة 17 من كأس محمد بن راشد للقدرة لمسافة 160 كيلومتراً، أمس، في مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم، بمشاركة 130 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة في ختام مهرجان محمد بن راشد للقدرة الذي شهد إقامة أربعة سباقات.

وحصدت إسطبلات «إف 3» المملوكة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، اللقب بعدما قدم الفارس ماجد المهيري أداءً رائعاً بقيادته الجواد «جويزلا» بتكتيك تصاعدي على مدار المراحل الخمس، إذ جاء المهيري في المركز 12 في المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً مسجلاً زمناً قدره 1:31:43 ساعة، وتقدم إلى المركز التاسع في المرحلة الثانية لمسافة 35 كيلومتراً بزمن قدره 1:23:12 ساعة، بينما جاء في المركز الثامن في المرحلة الثالثة لمسافة 35 كيلومتراً مسجلاً زمناً قدره 1:23:56 ساعة، وحافظ على المركز نفسه في المرحلة الرابعة لمسافة 30 كيلومتراً بزمن قدره 1:19:54 ساعة، قبل أن يقفز إلى الصدارة في المرحلة الخامسة لمسافة 20 كيلومتراً ويحقق المركز الأول محققاً زمناً قدره 37:16 دقيقة.

في المقابل، حصل حامل لقب النسخة الماضية الفارس سيف أحمد المزروعي على المركز الثاني على صهوة الجواد «ماجيك جلين تور» المملوك إلى إسطبلات «إم أر إم»، حيث جاء المزروعي في المركز الرابع في المرحلة الأولى مسجلاً زمناً قدره 1:31:09 ساعة، وتقدم إلى المركز الثاني في المرحلة الثانية بزمن بلغ 1:23:16 ساعة، ثم تراجع إلى المركز الثالث في المرحلة الثالثة محققاً زمناً قدره 1:24:12 ساعة، بينما قفز إلى الصدارة في المرحلة الرابعة بزمن قدره 1:19:27 ساعة، وأنهى السباق في المركز الثاني بتسجيله زمناً قدره 38:07 دقيقة في المرحلة الخامسة.

وحصل الفارس أحمد محمد الشحي على المركز الثالث عقب قيادته الجواد «إل جران جاك» المملوك إلى إسطبلات جميرا للصعود إلى منصة التتويج، حيث جاء في المركز الثاني في المرحلة الأولى بزمن قدره 1:25:57 ساعة، قبل أن يتراجع بشكل كبير في المرحلة الثانية بحلوله في المرتبة 25 بزمن بلغ 1:25:57 ساعة، واستعاد تقدمه في المرحلة الثالثة بحصوله على المركز 13 بزمن بلغ 1:23:36 ساعة، وجاء عاشراً في المرحلة الرابعة مسجلاً زمناً قدره 1:19:17 ساعة، وقفز إلى المركز الثالث في نهاية السباق بالمرحلة الخامسة محققاً زمناً قدره 37:42 دقيقة.