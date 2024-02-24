صقور الإمارات يضم نجم المنتخب الأردني نزار الرشدان

أعلن نادي الإمارات عن التعاقد مع اللاعب الدولي الأردني نزار الرشدان، ليكون ضمن صفوف الفريق الأول لكرة القدم قادماً من النادي الفيصلي الأردني على سبيل الاعارة إلى نهاية الموسم، في صفقة رائعة للصقور الباحث عن البقاء في دوري المحترفين,

ويعد الرشدان من المواهب التي بزغ نجمها في كأس آسيا حيث قدم نسخة استثنائية مع النشامى، كما حصل على أفضل لاعب في مباراة الأردن والعراق، والتي انتهت بفوز تاريخي للمنتخب الأردني، ثم يعلن نادي الإمارات عن ضم اللاعب لدوري أدنوك للمحترفين.

حضر توقيع العقد رئيس مجلس الإدارة يوسف عبد الله البطران، وبحضور ثاني سالم الشحي وعادل الخيال وجمال القرصي أعضاء مجلس الإدارة ، وبهذا التعاقد يكون الإمارات قد أنهى تعاقده مع الليبي السنوسي الهادي، ولاعب كوت ديفوار فرانك كوم، إضافة إلى اللاعب الياباني ليو أوساكي، بينما يُكمل الفريق الموسم بالرباعي إنييستا، ألكاسير، ضياء سبع، ونزار الرشدان.

وعبّر الاردني الرشدان عن سعادته بانضمامه الى نادي الإمارات وخوض تحدِ جديد في مسيرته الرياضية، مؤكداً على بذل كل الجهد لتقديم أفضل مستوى مع الصقور وتحقيق كل الطموحات.