الوصل يحلق في القمة.. وسيون يسجل مجدداً (فيديو)
عزز الوصل صدارته لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، عقب الفوز الذي حققه خارج قواعده على حساب فريق الامارات، اليوم السبت، 2-0 في افتتاح المرحلة 14 من المسابقة.
فابيو دي ليما يسجل هدف التقدم لـ #الوصل في مرمى #الإمارات في الدقيقة 38#الإمارات 0 × 1 #الوصل#دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/YYUDGCFmay— قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) February 24, 2024
وتقدم فابيو ليما لمصلحة الامبراطور عند الدقيقة 38 من متابعة لتمريرة هاريس سيفيروفيتش، ليضعها بسهولة داخل الشباك لينتهي الشوط الأول بتلك النتيجة، وعزز الكوري الجنوبي سيون هواين من تقدم الوصل في الشوط الثاني، من دربكة أمام المرمى، وهو الهدف الثاني الذي يسجله اللاعب الكوري على التوالي منذ انضمامه للامبراطور في فترة الانتقالات الشتوية.
سيونغهيون يسجل الهدف الثاني لـ #الوصل في مرمى #الإمارات في الدقيقة 54— قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) February 24, 2024
الإمارات 0 × 2 الوصل#دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/bmL7aBN5VP
وكان سيون هواين قد سجل هدف الفوز لفريقه على النصر في الجولة الماضية لبطولة الدوري.
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