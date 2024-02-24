الوصل يحلق في القمة.. وسيون يسجل مجدداً (فيديو)

عزز الوصل صدارته لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، عقب الفوز الذي حققه خارج قواعده على حساب فريق الامارات، اليوم السبت، 2-0 في افتتاح المرحلة 14 من المسابقة.

وتقدم فابيو ليما لمصلحة الامبراطور عند الدقيقة 38 من متابعة لتمريرة هاريس سيفيروفيتش، ليضعها بسهولة داخل الشباك لينتهي الشوط الأول بتلك النتيجة، وعزز الكوري الجنوبي سيون هواين من تقدم الوصل في الشوط الثاني، من دربكة أمام المرمى، وهو الهدف الثاني الذي يسجله اللاعب الكوري على التوالي منذ انضمامه للامبراطور في فترة الانتقالات الشتوية.

سيونغهيون يسجل الهدف الثاني لـ #الوصل في مرمى #الإمارات في الدقيقة 54

الإمارات 0 × 2 الوصل#دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/bmL7aBN5VP — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) February 24, 2024

وكان سيون هواين قد سجل هدف الفوز لفريقه على النصر في الجولة الماضية لبطولة الدوري.