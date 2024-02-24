خورفكان يُسجل "أسرع هدف" في الدوري الإماراتي (فيديو)

سجل الوافد الجديد على تشكيلة خورفكان، البرازيلي رانييل، أسرع هدف في الدوري هذا الموسم بعد مرور 12 ثانية، خلال انتصار فريقه على حتا 2-0 في مباراة الفريقين اليوم السبت في افتتاح المرحلة 14 من دوري أدنوك للمحترفين، ثم أضاف زميله الأوزبكي عزيزبك أمانوف الهدف الثاني في الدقيقة 22.

خورفكان يسجّل ثالث أسرع هدف في تاريخ دوري المحترفين (12 ثانية) 💚

pic.twitter.com/o2JoMsUS0E — كرة الإمارات 🇦🇪 (@kooora_AE) February 24, 2024

وما زال هدف لاعب الوصل السابق خليفة عبدالله الذي سجله في مرمى دبا الفجيرة بعد مرور 10 ثوان فقط خلال لقاء الفريقين في إبريل 2013، يحتفظ بكونه أسرع هدف في تاريخ دوري المحترفين، ويأتي من بعده هدف البرازيلي أديلسون بقميص فريق الشباب (سابقاً) في الثانية 11 بمرمى الوحدة في ديسمبر 2013.