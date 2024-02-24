الجولة العالمية للتزلج على اللوح تنطلق في دبي غداً

تنطلق غدا جولتي التزلج على اللوح العالمية (بارك وستريت)، التي تقام في دبي هاربر، وتنظمها مؤسسة وورلد سكيت وشركة أرادَ للتطوير العقاري من 25 الجاري إلى 10 مارس، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي وشركة شمال القابضة، وتعد المحطة الأخيرة لتأهيل الفائزين للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويشارك في الجولتين أكثر من 500 مشارك من أمهر محترفي التزلج على اللوح ذكور وإناث من 65 دولة من مختلف قارات العالم، وتعد هذه هي المشاركة الأكبر على مستوى بطولات التزلج العالمية، حيث تحظى هذه البطولة باهتمام كبير من محترفي هذه الرياضة العالميين، إذ تُشكل تصفيات هاتين الجولتين، على مدار 11 يوماً، محطة الانتقال في الطريق للمشاركة في الأولمبياد.