ميزانية

كشف مسؤول إداري لمقربين منه أن الميزانية المالية المحددة المرصودة من قبل إدارة النادي لتعاقدات اللاعبين، خصوصاً الأجانب، حالت دون تعاقد النادي مع لاعب أجنبي جديد خلال الانتقالات الشتوية، رغم الحاجة الماسّة للاعب.

مدرب

استبعدت إدارة أحد أندية الدرجة الأولى لكرة القدم ملف مدرب شاب يتمتع بإمكانات فنية وتكتيكية عالية من تدريب الفريق، بعد أن علمت من سيرته الذاتية أنه لايزال في مقتبل العمر.

قناعة

لم يوافق لاعب محترف على عرضٍ مغرٍ من نادٍ جماهيري معروف، لإدراكه أنه لن يستطيع اللعب في صفوفه بشكل أساسي، وقناعته أن المدرب على صداقة وثيقة مع لاعب يشغل المركز نفسه، وبالتالي سيظل على الدكة طويلاً في حالة انتقاله.

قرار

بلّغ لاعب محترف إدارة النادي بأنه غير جاهز لخوض المباراة، بسبب تركيزه على موضوع مجتمعي يشغله كثيراً، لكن طلبه قوبل بالرفض بقرار من المدرب، كونه لا يملك البديل.

عتاب

قال إداري في أحد أندية دوري المحترفين إنه أبلغ مدرب الفريق بعدم إشراك لاعب في المباراة الحاسمة التي خسرها الفريق أخيراً، بسبب تراجع أدائه فنياً، لكن المدرب أصرّ على قراره، ما عرّض الأخير لعتب شديد من الإداري بعد المباراة.‏

احتفال

‏باشر نادٍ ترتيبات كبيرة للاحتفال بذكرى مرور ربع قرن على تأسيسه، وكثّف من جهوده تنظيمياً وإدارياً قبل نحو شهرين من المناسبة، وذلك لضمان ظهور الحفل بشكل يليق بالنادي وجماهيره.

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