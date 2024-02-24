صحيفة إسبانية تهتم بمباراة الوصل والإمارات بسبب إنييستا وألكاسير

اهتمت وسائل إعلام إسبانية بانطلاقة الدور الثاني لدوري أدنوك للمحترفين، وألقت الضوء على مشاركة أسطورة برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق أندريس إنييستا، ومواطنه باكو ألكاسير مع نادي الإمارات، مشيرة إلى أن إنييستا قد ينهي مسيرته بطريقة كارثية لكون فريقه معرضاً للهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

وقالت صحيفة «أس» إن فريق الإمارات سيخوض مباراته الأولى منذ توقف المسابقة بسبب كأس أمم آسيا، حيث تم تأجيل مباراة الفريق في ختام الدور الأول أمام البطائح، بينما تلقّى «الصقور» خسارة مدوية أمام الوصل بسبعة أهداف مقابل هدف، وغادر دور الـ16 لمسابقة كأس رئيس الدولة، موضحة أن إنييستا وألكاسير يقع على عاتقهما إنقاذ الفريق من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

وأضافت: «يبلغ رصيد الفريق خمس نقاط من أصل 36 نقطة ممكنة، من دون تحقيق الفوز بأي مباراة منذ 22 سبتمبر الماضي، عندما تغلب خارج أرضه على خورفكان بهدفين دون ردّ».

وتابعت: «الأمر الأسوأ الذي يُعد بمثابة العقوبة بالنسبة إلى فريق الإمارات هو أنه سيواجه الوصل مجدداً عقب أسبوع من مباراة الفريقين في الكأس، إذ إن (الإمبراطور) يتصدر لائحة ترتيب الدوري، ويسعى إلى مواصلة انتصاراته، ما يعقد من مهمة صاحب الأرض».

في المقابل، أشارت إلى أن المباراة الأكثر أهمية من مواجهة الوصل هي التي سيخوضها فريق الإمارات أمام عجمان في الجولة الـ15 على ملعب «البرتقالي»، إذ وصفت اللقاء بأنه من المباريات التي تبلغ قيمتها ست نقاط، لأنها أمام منافس مباشر على الابتعاد عن المركزين الـ13 والـ14.

واختتمت بأن أندريس إنييستا قد ينهي مسيرته بطريقة كارثية عقب تحقيقه إنجازات أسطورية مع برشلونة ومنتخب إسبانيا، بينما لعب في صفوف فيسيل كوبي الياباني ست سنوات، قبل أن يختار الانتقال إلى فريق الإمارات، حيث قد يهبط اللاعب البالغ من العمر 39 عاماً إلى دوري الدرجة الأولى، ويحتاج إلى معجزة لتجنب هذه الكارثة في مسيرته.

. وسائل إعلام إسبانية مهتمة بانطلاقة الدور الثاني لدوري أدنوك للمحترفين