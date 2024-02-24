مصر تحصد 13 ميدالية كاراتيه عالمية في الفجيرة   

فرض المنتخب المصري نفسه بقوة في اليوم الافتتاحي للدوري العالمي لـ«كاراتيه الشباب»، والمقام في الفجيرة حتى يوم غدٍ. ونالت مصر يوم أمس 13 ميدالية (ست ذهبيات وثلاث فضيات وأربع برونزيات)، فيما فازت كل من الكويت والأردن بميدالية فضية لكل منهما، ليصل مجموع الميداليات العربية إلى 15 (ست ذهبيات، وخمس فضيات، وأربع برونزيات).

واستهلت أولى الميداليات الذهبية من خلال المصرية فاطمة جاد بانتزاعها المركز الأول في منافسات وزن تحت 50 كيلوغراماً، ثم استكملت مع منة عبدالله الهواري التي أهدت مصر ذهبية وزن 55 كيلوغراماً، وتواصل التفوق المصري بانتزاع فاطمة سرور ذهبية وزن تحت 61 كيلوغراماً، ثم نالت زميلتاها ميار زين وجنا الجعفري ذهبيتي وزني «تحت» و«فوق» 68 كيلوغراماً، وجاءت آخر الميداليات الذهبية المصرية لليوم الافتتاحي عبر إيهاب علي بتتويجه بالمركز الأول في وزن تحت 75 كيلوغراماً.

وشهدت البطولة حضوراً جماهيرياً لافتاً ملأ المدرجات من محبي لعبة الكاراتيه وممارسيها، كما شهد اليوم الافتتاحي حضور مسؤولي اللعبة محلياً ودولياً، يتقدمهم رئيس الاتحاد الدولي الإسباني أنطونيو سبينوس، ورئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه اللواء ناصر الرزوقي، وعدد كبير من رؤساء الاتحادات المشاركة.

. منافسات الدوري العالمي تستمر حتى يوم غدٍ.