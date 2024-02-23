في مفاجأة كبيرة.. كالينسكايا تقصي شفيونتيك وتبلغ نهائي "تنس دبي"

أحدثت اللاعبة الروسية أنا كالينسكايا المصنفة 40 عالمياً، مفاجأة مدوية بإقصائها البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة الأولى على العالم، من نصف النهائي في بطولة "سوق دبي الحرة" لتنس اللاعبات المحترفات، عقب تغلبها اليوم بواقع مجموعتين دون رد (6-4 و6-4)، في مباراة امتدت ساعة و42 دقيقة.

وتلتقي كالينسكايا في السابعة من مساء يوم غدٍ في المباراة النهائية، الإيطالية جاسمين باوليني المصنفة 26 على العالم، بعد أن نجحت الإيطالية في حجز مقعدها للنهائي بفوزها على الروسية سورانا كريستا المصنفة 22 على العالم، بمجموعتين نظيفتين (6-2 و7-6) في مباراة امتدت لساعة و59 دقيقة