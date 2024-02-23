رادوي وشرودر.. الاختبار الصعب

تُفتتح اليوم مرحلة الإياب من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بإقامة أربع مواجهات ضمن الجولة الـ14، إذ يلتقي حتا مع خورفكان، والإمارات مع الوصل عند الساعة 17:30، فيما يلعب في الثامنة مساء الجزيرة مع النصر، والشارقة مع اتحاد كلباء.

وتستكمل الجولة غداً بلقاء شباب الأهلي مع عجمان، والبطائح مع الوحدة، وبني ياس مع العين.

ويحلّ النصر ضيفاً على الجزيرة في مواجهة متكافئة. وسيكون مدرب الجزيرة الروماني رادوي أمام اختبار صعب للغاية، خصوصاً أن الفريق لم يُقدم الصورة المطلوبة منه في أول مباراة لمدربه الجديد أمام العربي في كأس رئيس الدولة، إذ فاز بصعوبة بهدف دون ردّ، في حين بات النصر رقماً صعباً مع مدربه الهولندي شرودر، وقدم أداءً لافتاً أمام الوصل في الجولة الماضية التي خسر بهدف دون ردّ.

وعلى استاد الإمارات، يحلّ الوصل صاحب الصدارة (33 نقطة) ضيفاً ثقيلاً على الإمارات الأخير (خمس نقاط)، في مواجهة تحمل ذكريات مؤلمة بالنسبة لـ«الصقور» ومدربهم الإيطالي والتر زينغا، وذلك حينما استقبل فريق الإمارات قبل أيام قليلة خسارة كانت قاسية من الوصل (1-7) في كأس رئيس الدولة، وهي الخسارة التي ستلقي بظلالها على مواجهة اليوم، ما بين ثقة في صفوف «الإمبراطور» وقلق لدى لاعبي الإمارات.

وعلى استاد حمدان بن راشد، يسعى حتا إلى انتصار يُحيي آماله في البقاء بين المحترفين في ظل تقارب المستوى مع خورفكان المنتشي في الفترة الأخيرة بعروضه القوية، رغم خروجه من كأس رئيس الدولة أمام النصر، إلا أن أداء الفريق تطوّر بشكل ملحوظ بقيادة مدربه المونتينيغري نيبوشا يوفوفيتش.

ويُدرك مدرب حتا، الإيطالي فيفياني، أن أي نتيجة غير الفوز والخروج بالنقاط الثلاث ستزيد من صعوبة موقف فريقه في البقاء.

ويسعى الشارقة للتخلص من عقدة مواجهاته أمام اتحاد كلباء هذا الموسم، فعلى الرغم من فوزه بصعوبة ذهاباً 4-3، إلا أنه ذاق مرارة الخسارة مرتين من كلباء في كأس رابطة المحترفين ذهاباً وإياباً.

ويأمل «الملك» الخروج بالنقاط الثلاث للتمسك ببصيص الأمل ودخول معترك المنافسة، رغم وجود 10 نقاط تفصله عن الوصل «المتصدر»، إلا أن حسابات عودته للمنافسة مازالت موجودة على الورق، فيما يريد اتحاد كلباء العودة من ملعب الشارقة ولو بنقطة التعادل، في ظل وجوده بالمركز الـ11 برصيد 13 نقطة.

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